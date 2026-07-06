Памфилова рассказала о предвыборных съездах партий

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Одиннадцать политических партий провели предвыборные съезды, четыре партии уже принесли в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ документы для участия в выборах в Госдуму, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.