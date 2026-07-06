Памфилова рассказала о предвыборных съездах партий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Одиннадцать политических партий провели предвыборные съезды.
- Четыре партии принесли документы в ЦИК РФ для участия в выборах в Госдуму.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Одиннадцать политических партий провели предвыборные съезды, четыре партии уже принесли в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ документы для участия в выборах в Госдуму, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"На сей момент состоялись съезды уже одиннадцати политических партий, на которых рассматривались вопросы выдвижения федеральных списков кандидатов и кандидатов по одномандатным избирательным округам… На текущий момент четыре политические партии представили документы в ЦИК России", - сказала Памфилова на заседании.
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