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Памфилова рассказала о предвыборных съездах партий - РИА Новости, 06.07.2026
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10:22 06.07.2026 (обновлено: 10:53 06.07.2026)
Памфилова рассказала о предвыборных съездах партий

Памфилова: одиннадцать партий провели предвыборные съезды

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФ
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Одиннадцать политических партий провели предвыборные съезды.
  • Четыре партии принесли документы в ЦИК РФ для участия в выборах в Госдуму.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Одиннадцать политических партий провели предвыборные съезды, четыре партии уже принесли в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ документы для участия в выборах в Госдуму, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"На сей момент состоялись съезды уже одиннадцати политических партий, на которых рассматривались вопросы выдвижения федеральных списков кандидатов и кандидатов по одномандатным избирательным округам… На текущий момент четыре политические партии представили документы в ЦИК России", - сказала Памфилова на заседании.
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