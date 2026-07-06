Ожирение ускоряет старение: как лишний вес крадет годы активной жизни

Врачи во всем мире все чаще говорят об ожирении не только как о факторе риска диабета, инфаркта или гипертонии, но и как о катализаторе старения. Лишний вес буквально изнашивает организм раньше срока: сосуды забиваются быстрее, печень нагружается сильнее, а обмен веществ начинает работать так, будто возраст человека больше, чем указано в паспорте.

Жировая ткань при избыточной массе тела перестает быть просто "запасом энергии" и начинает работать как источник постоянного воспаления и метаболического стресса. В результате нарушается обмен веществ, растет нагрузка на сердце, страдает иммунитет.

В России проблема ожирения давно вышла за рамки истории про лишние килограммы. Как заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, за последние четыре года первичная заболеваемость ожирением в стране выросла на 42%.

По данным Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, ожирение имеет каждый третий россиянин, а среди взрослого населения его распространенность достигает примерно 25%.

"Ожирение – это мощный триггер и известный фактор риска развития целого ряда заболеваний, от сердечно-сосудистых до онкологических. Более того, научно доказано, что оно напрямую ускоряет процессы старения. Именно поэтому борьба с лишним весом – это способ увеличить количество прожитых лет, и в первую очередь битва за продолжительность активной, здоровой и качественной жизни", – говорит директор по новым продуктам российской биофармацевтической компании "Промомед" Кира Заславская.

Такой акцент важен: современная медицина все чаще оценивает не только то, сколько лет проживет человек, но и как долго он проживет активным и работоспособным, без слабости и тяжелых ограничений.

Ведь ожирение опасно не само по себе, а тем, что запускает целую цепочку проблем, которые и приводят к тяжелым заболеваниям и преждевременной смерти. Некоторые источники пишут, что из-за ожирения люди теряют до 20 лет жизни. Самые известные спутники чрезмерной полноты — сахарный диабет 2 типа, гипертония, атеросклероз, варикоз, жировая болезнь печени, нарушения сна, суставные проблемы, сердечно-сосудистые осложнения.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко акцентирует внимание и на влияние лишнего веса на психоэмоциональное состояние. По его словам, риски депрессии у людей с ожирением на 55% выше, чем у людей без него, а кардиометаболическое здоровье и психическое благополучие тесно связаны, и нельзя рассматривать их изолированно.

© Shutterstock/FOTODOM / TomSuzy Женщина на приеме у врача-диетолога © Shutterstock/FOTODOM / TomSuzy Женщина на приеме у врача-диетолога

Старение начинается раньше, чем принято думать

Не секрет, что ожирение "молодеет" с каждым годом. По данным Всемирной организации здравоохранения, среди детей и подростков 5-19 лет распространенность ожирения с 1990 года выросла в несколько раз. "Дети с избыточной массой тела и ожирением с высокой вероятностью сохраняют эту проблему и во взрослом возрасте, а диабет и сердечно-сосудистые болезни у них могут развиваться раньше", – предупреждает ВОЗ.

Российская статистика подтверждает тот же тренд. По данным Минздрава, ожирение имеют 480 тысяч российских школьников, заболеваемость им выросла в 1,6 раза. А если не изменить внутренние установки человека, то каждый второй взрослый человек через пять лет будет жить с избыточной массой, подчеркивал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В ближайшее время определить риски раннего старения в Центрах медицины здорового долголетия сможет любой желающий в России старше 18 лет. Как сообщал РИА Новости директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ Алексей Москалев, если не следить за весом и метаболическим здоровьем, первые хронические заболевания, связанные с избыточной массой тела, человек может получить уже в 35 лет. "И как раз наша задача – увлечь молодежь, замотивировать их на управление своим биологическим возрастом, чтобы это стало модно и популярно", – сказал он.

Ведь ожирение не просто "портит показатели", а оставляет после себя биологический след – чем раньше оно началось, тем дольше тело живет в режиме "перегрузки". И чем раньше начать его профилактику, тем лучше.

Предотвратить проще, чем лечить

Именно поэтому ожирение действительно проще не допустить, чем лечить. ВОЗ прямо говорит, что избыточная масса тела и ожирение, как и связанные с ними проблемы, во многом предотвратимы и управляемы, а профилактика должна начинаться как можно раньше – фактически с первых этапов жизни.

Для детского ожирения этот тезис еще жестче: ВОЗ считает профилактику ключевым направлением, потому что, когда болезнь уже сформировалась, бороться приходится не только с лишним весом, но и со всей цепочкой осложнений.

То есть ожирение не появляется внезапно во взрослом возрасте. Оно начинается с семейных привычек, сладких напитков, нарушения режима сна, малоподвижного образа жизни и неразборчивости в еде. И борьба с ним должна начинаться раньше — до того, как лишний вес превратится в хроническую патологию и начнет незаметно истощать человека.

© Shutterstock/FOTODOM / Studio Romantic Мужчина на приеме у врача-диетолога © Shutterstock/FOTODOM / Studio Romantic Мужчина на приеме у врача-диетолога

"Наша задача – научить детей быть здоровыми, в том числе и ментально. Совместно с Уральским государственным университетом мы делаем в Екатеринбурге исследование, которое называется “Семейный альянс”. В рамках этой работы похудением и здоровьем занимается вся семья – и подростки, и мамы, и папы. У каждого своя программа. Мы убеждены, что когда культура прививается в семье, то, безусловно, результаты более выражены", – поясняет Заславская.

Весной 2026 года "Промомед" запустил исследование по применению тирзепатида для лечения ожирения подростков от 12 лет, чтобы получить доказательную базу и сделать самую современную терапию доступной для детской популяции.

Получается, одна из главных ошибок в разговоре об ожирении – считать, что это проблема, которую можно "решить потом". Наука как раз показывает обратное: чем раньше удается остановить набор веса и вернуть человека к более здоровой траектории, тем реальнее снизить риск будущих хронических заболеваний.