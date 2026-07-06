Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Овечкин продлил соглашение с «Вашингтон Кэпиталз» на один год.
- Зарплата хоккеиста составит 4,25 миллиона долларов под потолком зарплат, а с учетом бонусов может достичь девяти миллионов долларов.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что до сих пор способен придавать команде энергии как на льду, так и в раздевалке.
Овечкин 2 июля продлил соглашение с "Вашингтон Кэпиталз" на один год. Зарплата, учитывающаяся под потолком зарплат, составит 4,25 миллиона долларов. При этом с учетом бонусов заработок хоккеиста может достичь девяти миллионов.
"Если посмотреть на наш состав, то мы претенденты на Кубок Стэнли. Я разговаривал со своей семьей, и мне сказали: "Хорошо, поиграй еще один год или, может быть, два". Я все еще могу играть и заряжать энергией раздевалку, энергией на льду", - приводит слова Овечкина с пресс-конференции журналистка Сэмми Силбер в соцсети Х.
Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет "Кэпиталз" с 2005 года. Форвард является рекордсменом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки владеет рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.
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