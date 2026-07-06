Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" отметят День архитектора

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. День архитектора отметят 7 июля в павильоне "Макет Москвы", для гостей проведут интерактивную программу, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В сообщении отмечается, что в 12.10, 15.10 и 17.10 для посетителей проведут экскурсии "Архитектура Москвы", где расскажут о развитии столицы и о том, как менялся облик города. После этого состоится просмотр фильма "Главные архитекторы Москвы".

Помимо этого, в 12.40, 15.40 и 17.40 состоится интерактивная викторина об архитектуре Москвы и людях, которые внесли вклад в формирование современного облика города. В 18.00 гостей ждет лекция "Новейшая архитектура Москвы".

"Архитектура помогает лучше понять историю города, его характер и то, как он развивается сегодня, а также напрямую влияет на облик столицы. Мы стремимся сделать такие знания доступными и интересными для самой широкой аудитории, поэтому объединили в одной программе экскурсии, лекцию, фильм и интерактивные форматы. Посетители смогут не только познакомиться с известными архитектурными объектами, но и узнать, какие идеи стоят за их созданием и как они влияют на качество городской среды", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Он добавил, что благодаря такому формату жители могут взглянуть на Москву с новой стороны и почувствовать связь между ее прошлым, настоящим и будущим.

Также в течение всего дня каждые 30 минут с 11:00 до 19:30, за исключением времени проведения экскурсий, на макете будет проходить светотехнические шоу, добавляется в пресс-релизе.