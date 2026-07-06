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Овчинский: в Москве открыли прием заявок на премию "Время архитектора" - РИА Новости, 06.07.2026
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13:29 06.07.2026
Овчинский: в Москве открыли прием заявок на премию "Время архитектора"

Овчинский: в Москве начался прием заявок на премию "Время архитектора"

© Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Институт Генплана Москвы до 23 августа открыл прием заявок на премию "Время архитектора" имени Сергея Ткаченко, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении указывается, что принять участие в премии могут выпускники архитектурных, инженерных и градостроительных направлений вузов 2025 и 2026 годов из России и Республики Беларусь. Они могут представит свои дипломные работы в области архитектуры, градостроительства и урбанистики.
"Для молодых архитекторов участие в премии – это возможность сделать первый серьезный шаг в профессии. Здесь оценивают не только оригинальность идеи, но и то, насколько проект можно применить на практике", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Он добавил, что благодаря конкурсу выпускники вузов могут получить внимание профессионального сообщества, а эксперты- увидеть решения, которые в будущем могут найти применение в развитии городов. Поэтому в столице уделяют внимание поддержке таких инициатив.
Общий призовой фонд премии составляет 600 тысяч рублей, победителям в каждой номинации выплатят по 200 тысяч рублей. Свои работы финалисты презентуют на очной защите. Она состоится в Москве 20 ноября, добавляется в пресс-релизе.
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