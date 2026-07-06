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В Орловской области нашли останки 73 красноармейцев - РИА Новости, 06.07.2026
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16:27 06.07.2026
В Орловской области нашли останки 73 красноармейцев

В Орловской области на "Вахте Памяти-2026" нашли останки 73 красноармейцев

© РИА Новости / Александр Алпаткин | Перейти в медиабанкЦветы на мемориале
Цветы на мемориале - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Александр Алпаткин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Орловской области в ходе "Вахты Памяти-2026" найдены останки 73 красноармейцев.
  • Удалось установить имена четырех бойцов, обнаружены два именных медальона, которые отправлены на экспертизу.
  • Первый этап "Вахты Памяти-2026" проходил в Орловской области с 20 марта по 31 мая, в нем участвовали представители 10 регионов России.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Поисковые отряды во время проведения акции "Вахта Памяти-2026" нашли в Орловской области останки 73 красноармейцев, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Вахта Памяти" - проект общероссийского общественного движения "Поисковое движение России", проходит ежегодно. Главная цель - поиск и захоронение останков советских солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны и пропавших без вести, а также восстановление их имен.
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"По итогам проведения I этапа "Вахты Памяти-2026" найдены останки 73 красноармейцев. Удалось установить имена четырех бойцов, обнаружены два именных медальона, которые отправлены на экспертизу", - говорится в сообщении.
Первый этап акции "Вахта Памяти-2026" проходил на территории Орловской области с 20 марта по 31 мая. В нем участвовали представители 10 регионов России. Поисковые работы проводятся на территориях 12 муниципалитетов региона с участием 19 поисковых общественных организаций. Всего в акции задействовано более 720 человек.
Как уточнила пресс-служба, в Орловской области действуют 12 официально зарегистрированных поисковых отрядов, в которых состоят 470 человек. Второй и третий этапы "Вахты Памяти-2026" пройдут в регионе с июня по ноябрь.
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