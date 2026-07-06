В Орловской области нашли останки 73 красноармейцев

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Поисковые отряды во время проведения акции "Вахта Памяти-2026" нашли в Орловской области останки 73 красноармейцев, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"По итогам проведения I этапа "Вахты Памяти-2026" найдены останки 73 красноармейцев. Удалось установить имена четырех бойцов, обнаружены два именных медальона, которые отправлены на экспертизу", - говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба, в Орловской области действуют 12 официально зарегистрированных поисковых отрядов, в которых состоят 470 человек. Второй и третий этапы "Вахты Памяти-2026" пройдут в регионе с июня по ноябрь.