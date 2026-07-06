В Новосибирской области впервые объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Новосибирской области впервые объявлена беспилотная опасность.
- Жителям рекомендуется оставаться дома и укрыться в помещении без окон с капитальными стенами.
НОВОСИБИРСК, 6 июл – РИА Новости. Беспилотная опасность впервые объявлена на территории Новосибирской области, следует из сообщения в канале РСЧС региона на платформе "Макс".
"Внимание! Беспилотная опасность на территории Новосибирской области в 21.45 (17.45 мск - ред.) 06.07.2026", - говорится в сообщении.
Это первое подобное сообщение по региону.
Жителям рекомендуется по возможности оставаться дома, укрыться в помещении без окон с капитальными стенами, не подходить к окнам.
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