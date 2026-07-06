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В Омской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 06.07.2026
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13:06 06.07.2026 (обновлено: 13:24 06.07.2026)
В Омской области объявили беспилотную опасность

На территории Омской области объявили беспилотную опасность

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Омской области в третий раз за год объявили режим беспилотной опасности.
  • В Омске звучали сирены, была эвакуирована часть производственных предприятий, городской аэропорт ввел ограничение на прием и выпуск воздушных судов.
ОМСК, 6 июл - РИА Новости. Режим беспилотной опасности в третий раз за год объявлена в Омской области, сообщил в своих соцсетях губернатор региона Виталий Хоценко.
В Омске звучали сирены, была эвакуирована часть производственных предприятий, городской аэропорт ввел ограничение на прием и выпуск воздушных судов.
"Дорогие омичи! По данным министерства обороны России, зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать меры безопасности", - сообщил губернатор.
Беспилотная опасность в Омской области зафиксирована в третий раз в этом году.
Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
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Омская областьВиталий ХоценкоОмскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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