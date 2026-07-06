В Омской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Омской области в третий раз за год объявили режим беспилотной опасности.
- В Омске звучали сирены, была эвакуирована часть производственных предприятий, городской аэропорт ввел ограничение на прием и выпуск воздушных судов.
ОМСК, 6 июл - РИА Новости. Режим беспилотной опасности в третий раз за год объявлена в Омской области, сообщил в своих соцсетях губернатор региона Виталий Хоценко.
В Омске звучали сирены, была эвакуирована часть производственных предприятий, городской аэропорт ввел ограничение на прием и выпуск воздушных судов.
"Дорогие омичи! По данным министерства обороны России, зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать меры безопасности", - сообщил губернатор.
Беспилотная опасность в Омской области зафиксирована в третий раз в этом году.
В ХМАО объявили режим беспилотной опасности
Вчера, 09:07