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В Ленинградской области отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 06.07.2026
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11:34 06.07.2026
В Ленинградской области отменили беспилотную опасность

На территории Ленинградской области отменили беспилотную опасность

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Ленинградской области отменена угроза, связанная с беспилотниками.
  • Силы ПВО сбили 62 БПЛА, пострадавших нет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на всей территории Ленинградской области, последствия атаки БПЛА ликвидированы, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Отбой беспилотной опасности на всей территории Ленинградской области. Последствия ликвидированы. Пострадавших нет. Благодарю силы ПВО за эффективную работу", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, на территорией региона было сбито 62 БПЛА.
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БезопасностьЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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