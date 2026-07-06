В Новосибирске возбудили дело после исчезновения 17-летнего подростка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Новосибирске возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения 17-летнего подростка.
- Юноша пропал 3 июля, ушедши из дома №2 по улице Кошурникова в Дзержинском районе.
НОВОСИБИРСК, 6 июл – РИА Новости. Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело по статье об убийстве после исчезновения 17-летнего подростка, сообщает СУСК по Новосибирской области.
По данным следствия, юноша 3 июля ушел из дома №2 по улице Кошурникова в Дзержинском районе города Новосибирска и пропал. На вид молодому человеку 16-17 лет. Он высокий, худощавого телосложения, волосы рыжего цвета, короткие. Был одет в футболку цвета хаки, светло-серые шорты, серые кроссовки и кепку.
Следователи устанавливают обстоятельства, при которых исчез подросток. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления.
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