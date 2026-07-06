МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 6,4 тысячи смоленских семей получили "Подарок новорожденному" за время существования меры поддержки с 1 января 2025 года, сообщил губернатор Василий Анохин.

Он добавил, что только за первое полугодие текущего года вручено почти 2,1 тысячи наборов.

Набор выдают прямо в роддоме при выписке – без дополнительных обращений и сбора документов. Подарок выдается независимо от того, первый это ребенок в семье или последующий. Если родилась двойня или больше детей, набор выдается на каждого малыша отдельно