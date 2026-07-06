МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 6,4 тысячи смоленских семей получили "Подарок новорожденному" за время существования меры поддержки с 1 января 2025 года, сообщил губернатор Василий Анохин.
Он добавил, что только за первое полугодие текущего года вручено почти 2,1 тысячи наборов.
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""Подарок новорожденному" – это набор самых необходимых вещей в первые дни жизни ребенка. В него входят 26 предметов для ухода за малышом: одежда, подгузники, пеленки, средства гигиены, принадлежности для кормления и многое другое. Подарочные наборы оформлены в двух тематических стилях: "Сокровища Смоленщины" и "Я родился в Смоленской области"", - написал Анохин на платформе "Макс".
Набор выдают прямо в роддоме при выписке – без дополнительных обращений и сбора документов. Подарок выдается независимо от того, первый это ребенок в семье или последующий. Если родилась двойня или больше детей, набор выдается на каждого малыша отдельно
"Поддержка семей с детьми остается одним из наших главных приоритетов. Реализуем в Смоленской области программу по повышению рождаемости, включающую более 70 мероприятий. Для каждой категории семей – студенческих, молодых, многодетных – также предусмотрены меры поддержки: выплаты, помощь в решении жилищного вопроса, компенсации и льготы", - добавил губернатор.