Нидерланды ужесточили подход к рассмотрению заявок украинцев об убежище

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Нидерландов с июля будут оценивать заявки от граждан Украины на предоставление убежища с учетом ситуации с безопасностью в регионе происхождения заявителя.

Новая политика касается украинцев, которые проходят обычную процедуру предоставления убежища и не подпадают под действие директивы ЕС о временной защите.

Новая политика рассмотрения таких прошений допускает возможность отказа в убежище, если заявитель из Украины не сможет обосновать необходимость международной защиты.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Власти Нидерландов с июля будут оценивать заявки от граждан Украины на предоставление убежища с учетом ситуации с безопасностью в регионе происхождения заявителя, что допускает возможность отказов, если регион посчитают достаточно безопасным, выяснило РИА Новости, изучив документы профильного ведомства.

Правительство Нидерландов теперь будет адресно принимать решение по каждому украинцу, который рассчитывает на убежище в королевстве, с учетом ситуации с безопасностью в регионе, из которого прибыл заявитель, а не ситуации на Украине в целом.

Согласно документу, новая политика касается украинцев, которые проходят обычную процедуру предоставления убежища и не подпадают под действие директивы ЕС о временной защите.

"Эта политика станет основой для оценки 1010 нерассмотренных заявлений о предоставлении убежища от украинцев, которые не подпадают под действие директивы о временной защите", - говорится в документе министерства по вопросам убежища и миграции.

С февраля 2022 года для заявлений украинцев, которые не подпадают под критерии временной защиты, в Нидерландах действовал мораторий на принятие решений. Служба иммиграции и натурализации (IND) страны получила право откладывать рассмотрение этих дел на срок до 21 месяца. Теперь же власти намерены возобновить рассмотрение этих заявлений.