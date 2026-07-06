В московском метро мужчина толкнул на пол женщину-контролера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина на станции метро "Беломорская" толкнул женщину-контролера, которая пыталась проверить оплату проезда.
- В результате толчка женщина упала на пол.
- Мужчина арестован и заключен под стражу, прокуратура контролирует привлечение его к уголовной ответственности.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мужчина в метро Москвы толкнул на пол женщину-контролера, которая пыталась проверить оплату проезда, он арестован, сообщает прокуратура столицы.
"Двадцатитрехлетний мужчина на станции метро "Беломорская", желая воспрепятствовать законным действиям контролера ГКУ города Москвы "Организатор перевозок" по проверке оплаты проезда, умышленно толкнул женщину, отчего она упала на пол", - говорится в официальном канале надзорного органа на платформе "Макс".
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Как следует из видео, опубликованного в канале прокуратуры, контролер подошла к мужчине, чтобы проверить оплату проезда, тот оттолкнул ее и побежал на эскалатор, а женщина упала на пол.
"Обвиняемый заключен под стражу", - добавили в ведомстве.
Прокуратура московского метро контролирует привлечение мужчины к уголовной ответственности по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".