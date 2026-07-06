В московском метро мужчина толкнул на пол женщину-контролера

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мужчина в метро Москвы толкнул на пол женщину-контролера, которая пыталась проверить оплату проезда, он арестован, сообщает прокуратура столицы.

Как следует из видео, опубликованного в канале прокуратуры, контролер подошла к мужчине, чтобы проверить оплату проезда, тот оттолкнул ее и побежал на эскалатор, а женщина упала на пол.