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"Мосводосток" дежурит на улицах столицы на фоне непогоды - РИА Новости, 06.07.2026
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"Мосводосток" дежурит на улицах столицы на фоне непогоды

"Мосводосток" дежурит на улицах Москвы на фоне непогоды

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСотрудник Мосводостока осматривает ливневую канализацию
Сотрудник Мосводостока осматривает ливневую канализацию - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сотрудник Мосводостока осматривает ливневую канализацию. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Мосводосток" дежурит на улицах столицы на фоне непогоды, бригады и специализированная техника рассредоточены на территории города, сотрудники проверяют водосточную инфраструктуру.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что температура воздуха до плюс 22 градусов и кратковременный дождь ожидаются в Москве в понедельник.
"В связи с возможным прохождением дождевых осадков, на улично-дорожной сети города дежурят специалисты и спецтехника "Мосводостока", - говорится в сообщении "Мосводостока" в Telegram-канале.
Уточняется, что сотрудники проверяют водосточную инфраструктуру, выполняют очистку поверхности водоприемных колодцев от возможного мусора, который может стать препятствием для пропуска дождевой воды.
"Под особым контролем находятся низинные места и участки вблизи остановок городского транспорта", - добавляется в сообщении.
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