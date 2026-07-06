"Мосводосток" дежурит на улицах столицы на фоне непогоды

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Мосводосток" дежурит на улицах столицы на фоне непогоды, бригады и специализированная техника рассредоточены на территории города, сотрудники проверяют водосточную инфраструктуру.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что температура воздуха до плюс 22 градусов и кратковременный дождь ожидаются в Москве в понедельник.

"В связи с возможным прохождением дождевых осадков, на улично-дорожной сети города дежурят специалисты и спецтехника "Мосводостока", - говорится в сообщении "Мосводостока" в Telegram-канале.

Уточняется, что сотрудники проверяют водосточную инфраструктуру, выполняют очистку поверхности водоприемных колодцев от возможного мусора, который может стать препятствием для пропуска дождевой воды.