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Мостовой: Бразилия обыграла бы Норвегию в случае забитого пенальти - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Футбол
 
16:25 06.07.2026
Мостовой: Бразилия обыграла бы Норвегию в случае забитого пенальти

Мостовой: если бы бразильцы забили первый пенальти, то победили бы норвежцев

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Мостовой
Александр Мостовой - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Мостовой заявил, что если бы сборная Бразилии реализовала пенальти в начале матча чемпионата мира с командой Норвегии, то добилась бы победы.
  • Сборная Бразилии проиграла команде Норвегии со счетом 1:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира.
  • Мостовой подчеркнул, что футбол непредсказуем и не поддается точным формулам успеха.
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-футболист московского "Спартака" Александр Мостовой заявил РИА Новости, что если бы сборная Бразилии смогла реализовать пенальти в начале матча чемпионата мира с командой Норвегии, то добилась бы победы и вышла в следующую стадию турнира.
Бразильцы в воскресенье проиграли со счетом 1:2 норвежцам во встрече 1/8 финала. В составе победителей дубль оформил Эрлинг Холанд (79-я и 90-я минуты). У пятикратных чемпионов мира пенальти реализовал Неймар (90+10), на 14-й минуте его партнер по команде Бруно Гимарайнс не смог отличиться с 11-й метровой отметки.
"Ранний вылет сборной Бразилии удивил не только меня, но и многих специалистов и болельщиков. Это еще раз подчеркивает то, что я говорил: футбол – это не наука. Бывает, что команда два раза переходит центр поля, один раз бьет по воротам и выигрывает. А другая и пенальти не забивает, и атакует, и бьет, а мяч не летит в ворота", - сказал Мостовой.
"Забей этот парень (Бруно Гимарайнс) пенальти - и все было бы совсем по-другому, сборная Бразилии выиграла бы со счетом 2:0. Но футбол - это не математика, здесь нет готовых формул успеха, этим он и прекрасен", - подчеркнул собеседник агентства.
Чемпионат мира впервые в истории проходит с участием 48 команд и также в первый раз проводится на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Финальный матч состоится 19 июля.
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