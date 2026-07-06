Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Мостовой заявил, что если бы сборная Бразилии реализовала пенальти в начале матча чемпионата мира с командой Норвегии, то добилась бы победы.

Сборная Бразилии проиграла команде Норвегии со счетом 1:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира.

Мостовой подчеркнул, что футбол непредсказуем и не поддается точным формулам успеха.

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-футболист московского "Спартака" Александр Мостовой заявил РИА Новости, что если бы сборная Бразилии смогла реализовать пенальти в начале матча чемпионата мира с командой Норвегии, то добилась бы победы и вышла в следующую стадию турнира.

Бразильцы в воскресенье проиграли со счетом 1:2 норвежцам во встрече 1/8 финала. В составе победителей дубль оформил Эрлинг Холанд (79-я и 90-я минуты). У пятикратных чемпионов мира пенальти реализовал Неймар (90+10), на 14-й минуте его партнер по команде Бруно Гимарайнс не смог отличиться с 11-й метровой отметки.

"Ранний вылет сборной Бразилии удивил не только меня, но и многих специалистов и болельщиков. Это еще раз подчеркивает то, что я говорил: футбол – это не наука. Бывает, что команда два раза переходит центр поля, один раз бьет по воротам и выигрывает. А другая и пенальти не забивает, и атакует, и бьет, а мяч не летит в ворота", - сказал Мостовой.

"Забей этот парень (Бруно Гимарайнс) пенальти - и все было бы совсем по-другому, сборная Бразилии выиграла бы со счетом 2:0. Но футбол - это не математика, здесь нет готовых формул успеха, этим он и прекрасен", - подчеркнул собеседник агентства.