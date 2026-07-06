МВД предупредило о новой схеме мошенников с "возвратом" денег за отопление

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мошенники, маскируясь под управляющие компании, рассылают россиянам уведомления с предложением вернуть переплату за отопление, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве предупредили, что настоящие организации не оформляют возвраты подобным способом и не просят вводить банковские данные на сомнительных сайтах. Любую информацию о перерасчетах, компенсациях и начислениях нужно проверять только через "Госуслуги Дом".