МВД предупредило о новой схеме мошенников с "возвратом" денег за отопление

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники, маскируясь под управляющие компании, рассылают россиянам уведомления с предложением вернуть переплату за отопление.
- В МВД РФ предупредили, что настоящие организации не оформляют возвраты подобным способом и не просят вводить банковские данные на сомнительных сайтах.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мошенники, маскируясь под управляющие компании, рассылают россиянам уведомления с предложением вернуть переплату за отопление, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
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"Злоумышленники, маскируясь под управляющие компании, рассылают уведомления с предложением вернуть переплату за отопление. В сообщениях указывают сумму возврата и просят перейти по ссылке для перевода денежных средств", - говорится в сообщении управления в канале на платформе "Макс".
В ведомстве предупредили, что настоящие организации не оформляют возвраты подобным способом и не просят вводить банковские данные на сомнительных сайтах. Любую информацию о перерасчетах, компенсациях и начислениях нужно проверять только через "Госуслуги Дом".