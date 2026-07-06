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МВД предупредило о новой схеме мошенников с "возвратом" денег за отопление - РИА Новости, 06.07.2026
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15:56 06.07.2026
МВД предупредило о новой схеме мошенников с "возвратом" денег за отопление

МВД предупредило россиян о мошеннической рассылке о возврате денег за отопление

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники, маскируясь под управляющие компании, рассылают россиянам уведомления с предложением вернуть переплату за отопление.
  • В МВД РФ предупредили, что настоящие организации не оформляют возвраты подобным способом и не просят вводить банковские данные на сомнительных сайтах.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мошенники, маскируясь под управляющие компании, рассылают россиянам уведомления с предложением вернуть переплату за отопление, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
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"Злоумышленники, маскируясь под управляющие компании, рассылают уведомления с предложением вернуть переплату за отопление. В сообщениях указывают сумму возврата и просят перейти по ссылке для перевода денежных средств", - говорится в сообщении управления в канале на платформе "Макс".
В ведомстве предупредили, что настоящие организации не оформляют возвраты подобным способом и не просят вводить банковские данные на сомнительных сайтах. Любую информацию о перерасчетах, компенсациях и начислениях нужно проверять только через "Госуслуги Дом".
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