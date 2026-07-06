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Россиянам рассказали, как мошенники обманывают абитуриентов - РИА Новости, 06.07.2026
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01:34 06.07.2026
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают абитуриентов

ОНФ: мошенники предлагают абитуриентам гарантированное поступление на бюджет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники создают точные копии сайтов приемных комиссий вузов и предлагают абитуриентам гарантированное поступление на бюджет за «организационный взнос».
  • После выхода официальных приказов о зачислении аферисты рассылают сообщения с предложениями купить якобы внезапно освободившееся бюджетное место в рамках «секретного добора».
  • В «Мошеловке» напоминают, что поступление на целевые, бюджетные или коммерческие места регулируется исключительно официальными регламентами вуза и никаких платных «ускорений проверок документов» или покупки мест на бюджете через посредников не существует.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мошенники создают точные копии сайтов приемных комиссий вузов и предлагают абитуриентам гарантированное поступление на бюджет за "организационный взнос", рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"На первом этапе приемной кампании аферисты создают точные копии сайтов приемных комиссий вузов, фальшивые группы в соцсетях и каналы в мессенджерах. Там абитуриентам обещают "гарантированное поступление" на дефицитные целевые места или выделение несуществующих квот за "организационный взнос", - рассказали там.
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"После выхода официальных приказов о зачислении тактика меняется: гражданам, не прошедшим по конкурсу, рассылают сообщения с предложениями купить внезапно освободившееся бюджетное место в рамках "секретного добора". После получения денег мошенники удаляют аккаунты", - добавили в "Мошеловке".
В зону риска попадают не только выпускники школ, но и их родители. Схема актуальна для июля, поскольку именно в этом месяце разгар и завершение основной кампании по приему документов в высшие и средние специальные учебные заведения.
В "Мошеловке" напоминают, что никаких платных "ускорений проверок документов" или покупки мест на бюджете через посредников не существует. А поступление на целевые, бюджетные или коммерческие места регулируется исключительно официальными регламентами вуза и отражается в конкурсных списках на его верифицированном сайте.
"Тщательно проверяйте адресную строку сайта учебного заведения - даже малейшие отличия от настоящего домена выдают подделку", - заключили там.
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