Россиянам рассказали, как мошенники обманывают абитуриентов

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники создают точные копии сайтов приемных комиссий вузов и предлагают абитуриентам гарантированное поступление на бюджет за «организационный взнос».

После выхода официальных приказов о зачислении аферисты рассылают сообщения с предложениями купить якобы внезапно освободившееся бюджетное место в рамках «секретного добора».

В «Мошеловке» напоминают, что поступление на целевые, бюджетные или коммерческие места регулируется исключительно официальными регламентами вуза и никаких платных «ускорений проверок документов» или покупки мест на бюджете через посредников не существует.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мошенники создают точные копии сайтов приемных комиссий вузов и предлагают абитуриентам гарантированное поступление на бюджет за "организационный взнос", рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"На первом этапе приемной кампании аферисты создают точные копии сайтов приемных комиссий вузов, фальшивые группы в соцсетях и каналы в мессенджерах. Там абитуриентам обещают "гарантированное поступление" на дефицитные целевые места или выделение несуществующих квот за "организационный взнос", - рассказали там.

"После выхода официальных приказов о зачислении тактика меняется: гражданам, не прошедшим по конкурсу, рассылают сообщения с предложениями купить внезапно освободившееся бюджетное место в рамках "секретного добора". После получения денег мошенники удаляют аккаунты", - добавили в "Мошеловке".

В зону риска попадают не только выпускники школ, но и их родители. Схема актуальна для июля, поскольку именно в этом месяце разгар и завершение основной кампании по приему документов в высшие и средние специальные учебные заведения.

В "Мошеловке" напоминают, что никаких платных "ускорений проверок документов" или покупки мест на бюджете через посредников не существует. А поступление на целевые, бюджетные или коммерческие места регулируется исключительно официальными регламентами вуза и отражается в конкурсных списках на его верифицированном сайте.