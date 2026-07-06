Индекс Мосбиржи опустился ниже 2200 пунктов впервые с 2023 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский рынок акций усилил снижение и опустился ниже 2200 пунктов по индексу впервые с февраля 2023 года.
- Рублевый индекс Мосбиржи к 16:36 по московскому времени падал на 2,39%, до 2189,24 пункта.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российский рынок акций усилил снижение и опустился ниже 2200 пунктов по индексу впервые с февраля 2023 года, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 16.36 мск падал на 2,39%, до 2189,24 пункта.
Российский рынок акций снизился на 1,21 процента
23 июня, 07:10