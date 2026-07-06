Рейтинг@Mail.ru
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2200 пунктов впервые с 2023 года - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 06.07.2026
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2200 пунктов впервые с 2023 года

Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов впервые за 3,5 года, с февраля 2023 года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Московской биржи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский рынок акций усилил снижение и опустился ниже 2200 пунктов по индексу впервые с февраля 2023 года.
  • Рублевый индекс Мосбиржи к 16:36 по московскому времени падал на 2,39%, до 2189,24 пункта.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российский рынок акций усилил снижение и опустился ниже 2200 пунктов по индексу впервые с февраля 2023 года, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 16.36 мск падал на 2,39%, до 2189,24 пункта.
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Российский рынок акций снизился на 1,21 процента
23 июня, 07:10
 
ЭкономикаМосковская биржаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала