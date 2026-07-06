Обновление системы водоснабжения коснется 335 тысяч жителей Подмосковья

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Модернизация систем водоснабжения и водоотведения коснется 335 тысяч жителей Подмосковья в этом году, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Эта тема и подготовка инфраструктуры к предстоящей зиме стали одними из главных вопросов совещания губернатора региона Андрея Воробьева.

"Наибольший объем работ у нас в округах — Одинцовский, Можайский, Ленинский, Воскресенск, Орехово-Зуевский. Сейчас 17 объектов уже готовы (из них девять введены). Еще 28 находятся в высокой степени готовности. Программа большая, мы должны сопровождать ее на всех этапах реализации. Одна из ключевых задач подготовки систем к зиме — промывка резервуаров и сетей, обеспечивающих качественную подачу воды", — цитирует пресс-служба Воробьева.

Он добавил, что еще один важный вопрос — состояние запорной арматуры. Здесь необходимо иметь четкое понимание по замене задвижек и всему тому, что касается запчастей.

Всего в рамках модернизации в этом году запланировано обновить 96 объектов. Это 34 участка сетей водоснабжения и 25 объектов водоотведения (общая протяженность — 212 километров), 27 водозаборных узлов, шесть очистных сооружений, три канализационно-насосных и одна водопроводная насосная станции.

Например, в Богородском городском округе реализуется проект по модернизации системы водоснабжения, что обеспечит жителей бесперебойным снабжением качественной водой. Здесь строится магистраль Ямкино — Молзино, ввод которой запланирован на 1 сентября. На данный момент готовность водовода составляет уже 75%.

В Лосино-Петровском ведется строительство кольцевого водопровода, который заменит существующие "тупиковые" ветки. Будут модернизированы станция водоочистки "Юность" и станция обезжелезивания в поселке Свердловский. После завершения всех работ 60 тысяч жителей смогут получать качественную питьевую воду.

"Мы уже запустили первые девять объектов (это 2,9 тысячи метров водопровода и 2,5 тысячи канализационных сетей), перемены почувствовали более 25 тысяч человек. Чистая вода пришла в дома жителей городского округа Воскресенск благодаря станциям водоподготовки на узлах "Губино", "Леоново", "Знаменка" и "Елкино"", — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Он подчеркнул, что новые станции очистки воды заработали в деревнях Рождествено, Мартюшино, Савельево и Сафонтьево в муниципальном округе Истра. А в муниципальном округе Зарайск обновили водозаборный узел в деревне Летуново.

Также на совещании обсудили подготовку систем водоснабжения и водоотведения к следующему отопительному сезону. В числе ключевых задач — промывка резервуаров и сетей. В регионе насчитывается около 1,7 тысячи резервуаров, и в план на текущий год включено более 1 тысячи из них. Еще один важный вопрос — состояние запорной арматуры, от исправности которой зависит масштаб отключений и скорость проведения ремонтных работ. В этом году запланировано заменить около 1,8 тысячи задвижек.