Краткий пересказ от РИА ИИ «Великолукский мясокомбинат» опроверг использование микробной трансглютаминазы в производстве продукции.

Компания заявила, что самостоятельно и в аккредитованных лабораториях проводит исследования на отсутствие микробной трансглютаминазы в сырье и готовой продукции.

Все проведенные исследования готовой продукции, включая проверки Роспотребнадзора, имеют отрицательные результаты на наличие микробной трансглютаминазы.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Великолукский мясокомбинат" опроверг использование запрещенной добавки в производстве продукции предприятия, сообщила компания.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что Роспотребнадзор обнаружил микробную трансглютаминазу сразу в нескольких продуктах "Великолукского мясокомбината". Эту добавку называют "мясным клеем" - фермент соединяет белки и делает структуру продукта более плотной, что может нарушать работу кишечника и влиять на развитие аутоиммунных заболеваний. Использование добавки запрещено на территории ЕАЭС

"ОАО "Великолукский мясокомбинат" сообщает: для производства продукции микробная трансглютаминаза не закупается и не применяется", - говорится в сообщении компании, опубликованном на официальном сайте.

Там заявили, что в соответствии с программой производственного контроля на постоянной основе осуществляются исследования на отсутствие микробной трансглютаминазы входящего сырья и готовой продукции самостоятельно, с использованием иммунохроматографических тестов ХЕМАТест МТГ, а также в аккредитованных лабораториях ФГБУ ВНИИЗЖ (Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных - ред.).