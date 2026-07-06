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"Великолукский мясокомбинат" опроверг использование запрещенной добавки - РИА Новости, 06.07.2026
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23:06 06.07.2026
"Великолукский мясокомбинат" опроверг использование запрещенной добавки

"Великолукский мясокомбинат" опроверг использование мясного клея

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСвиное мясо на мясоперерабатывающем комбинате
Свиное мясо на мясоперерабатывающем комбинате - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Свиное мясо на мясоперерабатывающем комбинате. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Великолукский мясокомбинат» опроверг использование микробной трансглютаминазы в производстве продукции.
  • Компания заявила, что самостоятельно и в аккредитованных лабораториях проводит исследования на отсутствие микробной трансглютаминазы в сырье и готовой продукции.
  • Все проведенные исследования готовой продукции, включая проверки Роспотребнадзора, имеют отрицательные результаты на наличие микробной трансглютаминазы.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Великолукский мясокомбинат" опроверг использование запрещенной добавки в производстве продукции предприятия, сообщила компания.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что Роспотребнадзор обнаружил микробную трансглютаминазу сразу в нескольких продуктах "Великолукского мясокомбината". Эту добавку называют "мясным клеем" - фермент соединяет белки и делает структуру продукта более плотной, что может нарушать работу кишечника и влиять на развитие аутоиммунных заболеваний. Использование добавки запрещено на территории ЕАЭС.
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"ОАО "Великолукский мясокомбинат" сообщает: для производства продукции микробная трансглютаминаза не закупается и не применяется", - говорится в сообщении компании, опубликованном на официальном сайте.
Там заявили, что в соответствии с программой производственного контроля на постоянной основе осуществляются исследования на отсутствие микробной трансглютаминазы входящего сырья и готовой продукции самостоятельно, с использованием иммунохроматографических тестов ХЕМАТест МТГ, а также в аккредитованных лабораториях ФГБУ ВНИИЗЖ (Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных - ред.).
"Все проведенные исследования готовой продукции как в рамках "Программы производственного контроля", так и в рамках проверки Федеральной службой по надзору с сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) имеют отрицательные результаты", - отметили в компании.
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