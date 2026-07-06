В Японии предупредили о риске переоборудования автозаводов под БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ Гендиректор Mitsubishi Heavy Industries Эйсаку Ито предупредил, что переоборудование автозаводов в производственные площадки для сборки военных беспилотников приведет к растрате денег налогоплательщиков.

Он считает, что его компания может стать ведущим поставщиком БПЛА в Японии.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Переоборудование автомобильных заводов в производственные площадки для сборки военных беспилотников потерпит неудачу и приведет к растрате денег налогоплательщиков, предупредил генеральный директор корпорации Mitsubishi Heavy Industries Эйсаку Ито.

В июне агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что американская оборонная компания Anduril ведет переговоры о приобретении завода японского автопроизводителя Nissan с целью наладить производство военных дронов в Японии . В январе телеканал BFMTV сообщал, что компания Renault подписала контракт на производство беспилотников для французской армии.

Ито в интервью газете Financial Times заявил, что "было бы ужасной идеей использовать заводы, подобные тем, что используются для автомобилей", для производства беспилотников военного назначения. Он отметил, что на автозаводах производят десятки тысяч или даже миллионы одинаковых единиц продукции, тогда как модели беспилотников требуется постоянно совершенствовать, обновляя характеристики. Гендиректор предупредил о риске перепроизводства устаревших или непригодных к использованию аппаратов.

"Если бы это было сделано, это обернулось бы огромной растратой денег налогоплательщиков. Я не думаю, что мы можем себе это позволить", - заявил он.

При этом Ито считает, что его компания может стать ведущим поставщиком беспилотников в Японии, поскольку специализируется на производстве небольших объемов с высокой степенью вариативности.