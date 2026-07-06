Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и главы делегаций осматривают стенды выставки "Иннопром" в Екатеринбурге

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и главы делегаций осматривают стенды выставки "Иннопром" в Екатеринбурге

Мишустин заявил, что будущее формируется здесь и сейчас

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что будущее создается человеческой волей, трудом и интеллектом.

Мишустин рассчитывает, что на площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2026» будут найдены новые решения по ключевым направлениям.

Практическим результатом этих решений должно стать усиление экономики России, повышение качества жизни граждан и усиление экономик партнеров.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Технологии, определяющие завтрашний день, формируются здесь и сейчас, а будущее создается человеческой волей, трудом и интеллектом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Технологии, определяющие завтрашний день, формируются здесь и сейчас. Есть известная фраза, что будущее не предопределено. В действительности, оно создается человеческой волей, трудом, интеллектом. И только тогда смелая идея превращается в массовый продукт, способный кардинально изменить мир", - сказал Мишустин , выступая на пленарной сессии в ходе международной промышленной выставки "Иннопром-2026".

Премьер-министр добавил, что рассчитывает, что на площадке выставки будут найдены новые решения по ключевым направлениям, а также актуализированы задачи перед производителями, прикладной наукой и смежными отраслями.

"Их практическим результатом должно стать усиление экономики нашей страны, повышение качества жизни наших граждан и усиление экономик наших партнеров", - заключил он.