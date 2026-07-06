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Мишустин заявил, что будущее формируется здесь и сейчас - РИА Новости, 06.07.2026
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13:48 06.07.2026
Мишустин заявил, что будущее формируется здесь и сейчас

Мишустин: определяющие завтрашний день технологии формируются здесь и сейчас

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и главы делегаций осматривают стенды выставки "Иннопром" в Екатеринбурге
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и главы делегаций осматривают стенды выставки Иннопром в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и главы делегаций осматривают стенды выставки "Иннопром" в Екатеринбурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что будущее создается человеческой волей, трудом и интеллектом.
  • Мишустин рассчитывает, что на площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2026» будут найдены новые решения по ключевым направлениям.
  • Практическим результатом этих решений должно стать усиление экономики России, повышение качества жизни граждан и усиление экономик партнеров.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Технологии, определяющие завтрашний день, формируются здесь и сейчас, а будущее создается человеческой волей, трудом и интеллектом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Технологии, определяющие завтрашний день, формируются здесь и сейчас. Есть известная фраза, что будущее не предопределено. В действительности, оно создается человеческой волей, трудом, интеллектом. И только тогда смелая идея превращается в массовый продукт, способный кардинально изменить мир", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии в ходе международной промышленной выставки "Иннопром-2026".
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Премьер-министр добавил, что рассчитывает, что на площадке выставки будут найдены новые решения по ключевым направлениям, а также актуализированы задачи перед производителями, прикладной наукой и смежными отраслями.
"Их практическим результатом должно стать усиление экономики нашей страны, повышение качества жизни наших граждан и усиление экономик наших партнеров", - заключил он.
Международная промышленная выставка "Иннопром-2026" проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Страной-партнером выставки в текущем году выступает Индонезия.
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ЭкономикаРоссияЕкатеринбургИндонезияМихаил Мишустин
 
 
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