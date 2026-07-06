Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о росте обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 06.07.2026
Мишустин рассказал о росте обрабатывающей промышленности

Мишустин: рост обрабатывающей промышленности за три года достиг почти 23%

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рост обрабатывающей промышленности в России за предыдущие три года достиг почти 23%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
  • Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6–9 июля, страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Рост обрабатывающей промышленности в России за предыдущие три года достиг почти 23%, это уникальный результат, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Рост обрабатывающей промышленности за предыдущие три года достиг почти 23%, что на самом деле уникальный результат, который получен вопреки противодействию со стороны недружественных государств", - сказал Мишустин на пленарном заседании промышленной выставки "Иннопром".
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Свердловской области Денис Паслер во время встречи в Екатеринбурге. 5 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Мишустин сообщил о визите премьеров всех стран ЕАЭС на "Иннопром"
5 июля, 17:03
 
ЭкономикаРоссияЕкатеринбургИндонезияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала