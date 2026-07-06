Мишустин рассказал о росте обрабатывающей промышленности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рост обрабатывающей промышленности в России за предыдущие три года достиг почти 23%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
- Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6–9 июля, страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Рост обрабатывающей промышленности в России за предыдущие три года достиг почти 23%, это уникальный результат, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Рост обрабатывающей промышленности за предыдущие три года достиг почти 23%, что на самом деле уникальный результат, который получен вопреки противодействию со стороны недружественных государств", - сказал Мишустин на пленарном заседании промышленной выставки "Иннопром".
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.