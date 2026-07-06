Россия открыта к сотрудничеству с другими странами, заявил Мишустин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия открыта к сотрудничеству с другими странами на равноправной основе и принципах взаимного уважения.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству с другими странами на равноправной основе и принципах взаимного уважения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина в понедельник принял участие в пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. Он напомнил, что президент России Владимир Путин отмечал особую роль российских субъектов в обеспечении суверенитета страны. Многие регионы представили на выставке свои разработки, свои экспозиции также показали компании из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.
"Свои технологические достижения в Екатеринбурге демонстрируют и другие государства. Мы открыты к сотрудничеству с каждым - на равноправной основе и принципах взаимного уважения. Готовы наращивать деловые связи, выстраивать кооперацию по широкому кругу направлений", - сказал Мишустин.
Он выразил уверенность, что подобный формат отвечает интересам всех сторон и способствует укреплению национальных экономик.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.