Россия открыта к сотрудничеству с другими странами, заявил Мишустин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству с другими странами на равноправной основе и принципах взаимного уважения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Свои технологические достижения в Екатеринбурге демонстрируют и другие государства. Мы открыты к сотрудничеству с каждым - на равноправной основе и принципах взаимного уважения. Готовы наращивать деловые связи, выстраивать кооперацию по широкому кругу направлений", - сказал Мишустин.