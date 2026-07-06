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Россия открыта к сотрудничеству с другими странами, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.07.2026
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13:13 06.07.2026 (обновлено: 13:18 06.07.2026)
Россия открыта к сотрудничеству с другими странами, заявил Мишустин

Мишустин: Россия открыта к сотрудничеству с другими странами

© Фото : Пресс--служба Правительства РоссииПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Пресс--служба Правительства России
Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия открыта к сотрудничеству с другими странами на равноправной основе и принципах взаимного уважения.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству с другими странами на равноправной основе и принципах взаимного уважения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина в понедельник принял участие в пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. Он напомнил, что президент России Владимир Путин отмечал особую роль российских субъектов в обеспечении суверенитета страны. Многие регионы представили на выставке свои разработки, свои экспозиции также показали компании из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.
"Свои технологические достижения в Екатеринбурге демонстрируют и другие государства. Мы открыты к сотрудничеству с каждым - на равноправной основе и принципах взаимного уважения. Готовы наращивать деловые связи, выстраивать кооперацию по широкому кругу направлений", - сказал Мишустин.
Он выразил уверенность, что подобный формат отвечает интересам всех сторон и способствует укреплению национальных экономик.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.
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