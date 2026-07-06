Миронов предложил пересмотреть правила пользования платными дорогами

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил дать возможность бесплатно пользоваться платными дорогами водителям, которые в течение года не нарушали ПДД.

Официальное обращение по этому вопросу направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину.

По оценке экспертов, правом бесплатного проезда могли бы воспользоваться чуть более 7% автомобилистов.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил дать возможность бесплатно пользоваться платными дорогами водителям, которые в течение года не нарушали правила дорожного движения (ПДД).

Официальное обращение по данному вопросу направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Прошу вас рассмотреть целесообразность реализации инициативы о предоставлении физическим лицам - гражданам Российской Федерации, не привлекавшимся в течение предшествующих 12 месяцев к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения, права бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам федерального и регионального значения и представить позицию министерства по данному вопросу", - сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что предлагает дать владельцам личного транспорта право на бесплатный проезд по платным автодорогам.

"Такую льготу нужно предоставлять гражданам, которые в течение 12 месяцев не привлекались к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. По оценке экспертов, это чуть более 7% автомобилистов", – рассказал он.