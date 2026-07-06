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Миронов предложил пересмотреть правила пользования платными дорогами - РИА Новости, 06.07.2026
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04:13 06.07.2026
Миронов предложил пересмотреть правила пользования платными дорогами

Миронов предложил сделать проезд по дорогам бесплатным для водителей без штрафов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сергей Миронов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил дать возможность бесплатно пользоваться платными дорогами водителям, которые в течение года не нарушали ПДД.
  • Официальное обращение по этому вопросу направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину.
  • По оценке экспертов, правом бесплатного проезда могли бы воспользоваться чуть более 7% автомобилистов.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил дать возможность бесплатно пользоваться платными дорогами водителям, которые в течение года не нарушали правила дорожного движения (ПДД).
Официальное обращение по данному вопросу направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Прошу вас рассмотреть целесообразность реализации инициативы о предоставлении физическим лицам - гражданам Российской Федерации, не привлекавшимся в течение предшествующих 12 месяцев к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения, права бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам федерального и регионального значения и представить позицию министерства по данному вопросу", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что предлагает дать владельцам личного транспорта право на бесплатный проезд по платным автодорогам.
"Такую льготу нужно предоставлять гражданам, которые в течение 12 месяцев не привлекались к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. По оценке экспертов, это чуть более 7% автомобилистов", – рассказал он.
По словам политика, в законодательстве отсутствуют механизмы позитивного экономического стимулирования водителей, которые на регулярной основе ездят без штрафов, и партия "Справедливая Россия" предлагает это исправить.
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