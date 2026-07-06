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Россия и Армения обсудили перспективы сотрудничества в экономике - РИА Новости, 06.07.2026
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17:50 06.07.2026
Россия и Армения обсудили перспективы сотрудничества в экономике

Алиханов и Папоян обсудили перспективы сотрудничества в металлургии

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Армении
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минпромторга России Антон Алиханов провел встречи с иностранными партнерами на выставке "Иннопром-2026".
  • С министром экономики Армении Геворгом Папояном обсуждались перспективы сотрудничества в металлургии, горнорудной промышленности и фармацевтике.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов провел ряд встреч с иностранными партнерами в рамках выставки "Иннопром", в том числе с министром экономики Армении Геворгом Папояном, стороны обсудили перспективы сотрудничества в металлургии и фармацевтике, сообщает Минпромторг.
"В ходе международной промышленной выставки "Иннопром-2026" министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов провел переговоры с министром экономики Республики Армения Геворгом Папояном… В ходе встречи с армянскими партнерами стороны обсудили перспективы сотрудничества в области металлургии, горнорудной промышленности, фармацевтики, взаимодействие в рамках программы финансовой поддержки промышленной кооперации ЕАЭС", - говорится в сообщении.
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Кроме того, Алиханов провел переговоры с министром промышленности и развития микро-, малых и средних предприятий Мьянмы Чарли Таном. Они обсудили текущий статус и перспективы развития сотрудничества в сфере металлургии, редкоземельных металлов, реализации совместных инфраструктурных проектов.
По итогам переговоров главы Минпромторга РФ с министром правительства Сербии Ненадом Поповичем стороны наметили ряд перспективных направлений для совместной работы: гражданские автономные транспортные системы, робототехника, искусственный интеллект, цифровые технологии. По словам Алиханова, российские компании могут предложить современные решения по цифровизации в различных сферах.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля.
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