Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало об ответе на увеличение поставок оружия Киеву - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 06.07.2026
Минобороны рассказало об ответе на увеличение поставок оружия Киеву

МО: увеличение поставок Киеву БПЛА из Европы будет парировано ударами по Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Минобороны России сообщили, что стремление спонсоров Киева увеличивать поставки беспилотников и ракет будет парировано ростом числа и мощности ответных ударов по Украине.
  • Украина в ночь на 6 июля предприняла попытку массированной атаки по территории России с применением 625 ударных БПЛА большой дальности, из которых над российскими регионами сбито 613 воздушных целей.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Стремление спонсоров Киева увеличивать поставки производимых на территории ЕС и Великобритании беспилотников и ракет будет парировано ростом числа и мощности ответных ударов по Украине, сообщили в Минобороны России.
По данным Минобороны, Украина в ночь на 6 июля предприняла попытку нанесения массированной атаки по территории России с применением 625 ударных БПЛА большой дальности по объектам вне зоны проведения спецоперации, из которых над российскими регионами сбито 613 воздушных целей.
"Стремление западных спонсоров киевского режима увеличивать поставки производимых на территории европейских стран и Великобритании беспилотников, ракет и боеприпасов, а также использовать Зеленского для их применения против гражданских объектов в России не останутся незамеченными и будут парированы адекватным ростом количества и могущества ответных ударов Вооруженных сил Российской Федерации по территории Украины", - говорится в сообщении.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Минобороны прокомментировало планы ЕС увеличить выпуск дронов для Украины
15 апреля, 18:20
 
В миреРоссияВеликобританияУкраинаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала