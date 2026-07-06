Минобороны рассказало об ответе на увеличение поставок оружия Киеву

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Стремление спонсоров Киева увеличивать поставки производимых на территории ЕС и Великобритании беспилотников и ракет будет парировано ростом числа и мощности ответных ударов по Украине, сообщили в Минобороны России.

"Стремление западных спонсоров киевского режима увеличивать поставки производимых на территории европейских стран и Великобритании беспилотников, ракет и боеприпасов, а также использовать Зеленского для их применения против гражданских объектов в России не останутся незамеченными и будут парированы адекватным ростом количества и могущества ответных ударов Вооруженных сил Российской Федерации по территории Украины", - говорится в сообщении.