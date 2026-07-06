ВС России сорвали атаку дронами, спланированную Зеленским к саммиту НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России сорвали массированную атаку дронов, спланированную Зеленским перед саммитом НАТО.
- ВСУ запустили 625 ударных БПЛА, 613 из которых сбили над российскими регионами.
- Армия в ответ поразила предприятия ВПК и энергетические объекты в Киеве и области.
- Москва увеличит количество таких ударов, если Запад продолжит использовать Украину для атак на российскую гражданскую инфраструктуру.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российские военные в ночь на понедельник сорвали массированную атаку дронов, спланированную Владимиром Зеленским в преддверии саммита НАТО, сообщили в Минобороны.
"Киевский режим предпринял попытку массированной атаки <...> с применением 625 ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по объектам вне зоны проведения СВО, из которых над российскими регионами сбито 613 воздушных целей", — говорится в заявлении.
Таким образом Зеленский хотел показать европейским спонсорам, в том числе в Британии, готовность за их деньги бить по гражданской инфраструктуре в России, пояснили в ведомстве.
В основном украинские боевики пытались поразить логистические звенья ТЭК: над Брянской областью уничтожили 147 дронов, Белгородской — 43, Ленинградской — 48, Ярославской — 72, Калужской — 31, над Крымом — 64. Также БПЛА противника уничтожили над Курской областью.
"Профессиональными действиями личного состава <...> массированная атака <...> была сорвана, а подавляющее количество беспилотников сбиты или подавлены", — подчеркнули в министерстве.
Террористическая акция ВСУ не осталась без ответа: сегодня ночью армия нанесла удары по предприятиям ВПК и энергетическим объектам в Киеве и области. И Москва увеличит количество таких атак, если Запад продолжит поставлять Украине вооружения и использовать Зеленского для их применения против гражданской инфраструктуры в России, предупредили в Минобороны.
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22 июня 2022, 17:18