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ВС России сорвали атаку дронами, спланированную Зеленским к саммиту НАТО - РИА Новости, 06.07.2026
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13:55 06.07.2026 (обновлено: 15:28 06.07.2026)
ВС России сорвали атаку дронами, спланированную Зеленским к саммиту НАТО

Минобороны: ВС РФ сорвали спланированную Зеленским под саммит НАТО атаку

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России сорвали массированную атаку дронов, спланированную Зеленским перед саммитом НАТО.
  • ВСУ запустили 625 ударных БПЛА, 613 из которых сбили над российскими регионами.
  • Армия в ответ поразила предприятия ВПК и энергетические объекты в Киеве и области.
  • Москва увеличит количество таких ударов, если Запад продолжит использовать Украину для атак на российскую гражданскую инфраструктуру.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российские военные в ночь на понедельник сорвали массированную атаку дронов, спланированную Владимиром Зеленским в преддверии саммита НАТО, сообщили в Минобороны.
"Киевский режим предпринял попытку массированной атаки <...> с применением 625 ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по объектам вне зоны проведения СВО, из которых над российскими регионами сбито 613 воздушных целей", — говорится в заявлении.
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Таким образом Зеленский хотел показать европейским спонсорам, в том числе в Британии, готовность за их деньги бить по гражданской инфраструктуре в России, пояснили в ведомстве.
В основном украинские боевики пытались поразить логистические звенья ТЭК: над Брянской областью уничтожили 147 дронов, Белгородской — 43, Ленинградской — 48, Ярославской — 72, Калужской — 31, над Крымом — 64. Также БПЛА противника уничтожили над Курской областью.
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"Профессиональными действиями личного состава <...> массированная атака <...> была сорвана, а подавляющее количество беспилотников сбиты или подавлены", — подчеркнули в министерстве.
Террористическая акция ВСУ не осталась без ответа: сегодня ночью армия нанесла удары по предприятиям ВПК и энергетическим объектам в Киеве и области. И Москва увеличит количество таких атак, если Запад продолжит поставлять Украине вооружения и использовать Зеленского для их применения против гражданской инфраструктуры в России, предупредили в Минобороны.
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