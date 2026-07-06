В Минобороны пообещали восстановить поврежденные при атаке ВСУ объекты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ночь на 6 июля киевский режим предпринял попытку массированной атаки по территории РФ с применением 625 ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности, из которых над российскими регионами сбито 613 воздушных целей.
- Поврежденные в результате атаки отдельные гражданские объекты будут в ближайшее время восстановлены.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Получившие повреждения в результате атаки ВСУ отдельные гражданские объекты будут в ближайшее время восстановлены, сообщило Минобороны России.
В понедельник ведомство сообщило, что в ночь на 6 июля киевский режим предпринял попытку нанесения массированной атаки по территории РФ с применением 625 ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по объектам вне зоны проведения СВО, из которых над российскими регионами сбито 613 воздушных целей. Атака, по заявлению Минобороны, была спланирована Киевом под саммит НАТО.
"Вместе с тем, получившие повреждения в результате атаки отдельные гражданские объекты будут в ближайшее время восстановлены", - говорится в заявлении оборонного ведомства.
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