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В Минобороны пообещали восстановить поврежденные при атаке ВСУ объекты - РИА Новости, 06.07.2026
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13:54 06.07.2026
В Минобороны пообещали восстановить поврежденные при атаке ВСУ объекты

Минобороны: поврежденные при атаке ВСУ гражданские объекты восстановят

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на 6 июля киевский режим предпринял попытку массированной атаки по территории РФ с применением 625 ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности, из которых над российскими регионами сбито 613 воздушных целей.
  • Поврежденные в результате атаки отдельные гражданские объекты будут в ближайшее время восстановлены.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Получившие повреждения в результате атаки ВСУ отдельные гражданские объекты будут в ближайшее время восстановлены, сообщило Минобороны России.
В понедельник ведомство сообщило, что в ночь на 6 июля киевский режим предпринял попытку нанесения массированной атаки по территории РФ с применением 625 ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по объектам вне зоны проведения СВО, из которых над российскими регионами сбито 613 воздушных целей. Атака, по заявлению Минобороны, была спланирована Киевом под саммит НАТО.
"Вместе с тем, получившие повреждения в результате атаки отдельные гражданские объекты будут в ближайшее время восстановлены", - говорится в заявлении оборонного ведомства.
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