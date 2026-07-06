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В Минобороны назвали цель атак Киева на Россию перед саммитом НАТО - РИА Новости, 06.07.2026
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13:52 06.07.2026
В Минобороны назвали цель атак Киева на Россию перед саммитом НАТО

Минобороны: Киев пытается показать спонсорам готовность бить по России за деньги

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина в ночь на 6 июля предприняла попытку массированной атаки по территории России с применением 625 ударных БПЛА большой дальности.
  • По данным Минобороны РФ, целью атаки было стремление Зеленского продемонстрировать своим спонсорам готовность поражать с территории Украины гражданские объекты в России.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Киевский режим пытался перед саммитом НАТО продемонстрировать спонсорам готовность за их деньги бить по гражданским объектам в России, заявило Минобороны РФ.
По данным Минобороны, Украина в ночь на 6 июля предприняла попытку нанесения массированной атаки по территории России с применением 625 ударных БПЛА большой дальности по объектам вне зоны проведения спецоперации, из которых над российскими регионами сбито 613 воздушных целей.
"Целью данной атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре продемонстрировать своим спонсорам из европейских стран, в том числе в Великобритании, готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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