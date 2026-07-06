Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина в ночь на 6 июля предприняла попытку массированной атаки по территории России с применением 625 ударных БПЛА большой дальности.
- По данным Минобороны РФ, целью атаки было стремление Зеленского продемонстрировать своим спонсорам готовность поражать с территории Украины гражданские объекты в России.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Киевский режим пытался перед саммитом НАТО продемонстрировать спонсорам готовность за их деньги бить по гражданским объектам в России, заявило Минобороны РФ.
"Целью данной атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре продемонстрировать своим спонсорам из европейских стран, в том числе в Великобритании, готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в Российской Федерации", - говорится в сообщении.