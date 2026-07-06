После матча между сборных Мексики и Англии произошли перестрелки, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Четыре человека получили огнестрельные ранения в восточной части Лос-Анджелеса после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Англии.
- Перестрелки произошли в том числе в районе популярного среди американцев мексиканского происхождения бульвара Уиттиер.
- Четверо раненых были госпитализированы, задержаний в связи со случившимся произведено не было.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Четыре человека получили огнестрельные ранения на улицах Лос-Анджелеса после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Англии, пишет газета New York Post со ссылкой на полицию города.
По данным газеты, в воскресенье около 21.40 по местному времени (07.40 мск понедельника) в полицию Лос-Анджелеса поступили сообщения о трех перестрелках, в том числе в районе бульвара Уиттиер, который, как отмечает New York Post, является популярным местом среди американцев мексиканского происхождения. Бульвар Уиттиер - одна из основных улиц в восточной части Лос-Анджелеса.
"Четыре человека получили огнестрельные ранения в восточной части Лос-Анджелеса - неподалеку от места, где толпы болельщиков заполонили улицы, чтобы посмотреть матч чемпионата мира между сборными Англии и Мексики", - говорится в сообщении газеты.
Согласно New York Post, четверо раненных были госпитализированы, об их состоянии не сообщается. По данным полиции, задержаний в связи со случившимся произведено не было.
Мировое первенство впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.