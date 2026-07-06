Рейтинг@Mail.ru
После матча между сборных Мексики и Англии произошли перестрелки, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:58 06.07.2026
После матча между сборных Мексики и Англии произошли перестрелки, пишут СМИ

NYP: в Лос-Анджелесе четыре человека пострадали в перестрелках после матча ЧМ

© AP Photo / David DermerАмериканская полиция на месте преступления
Американская полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / David Dermer
Американская полиция на месте преступления . Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четыре человека получили огнестрельные ранения в восточной части Лос-Анджелеса после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Англии.
  • Перестрелки произошли в том числе в районе популярного среди американцев мексиканского происхождения бульвара Уиттиер.
  • Четверо раненых были госпитализированы, задержаний в связи со случившимся произведено не было.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Четыре человека получили огнестрельные ранения на улицах Лос-Анджелеса после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Англии, пишет газета New York Post со ссылкой на полицию города.
По данным газеты, в воскресенье около 21.40 по местному времени (07.40 мск понедельника) в полицию Лос-Анджелеса поступили сообщения о трех перестрелках, в том числе в районе бульвара Уиттиер, который, как отмечает New York Post, является популярным местом среди американцев мексиканского происхождения. Бульвар Уиттиер - одна из основных улиц в восточной части Лос-Анджелеса.
Раздевалка сборной Эквадора - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Сборная Эквадора подала жалобу в ФИФА из-за мексиканских фанатов
1 июля, 01:09
"Четыре человека получили огнестрельные ранения в восточной части Лос-Анджелеса - неподалеку от места, где толпы болельщиков заполонили улицы, чтобы посмотреть матч чемпионата мира между сборными Англии и Мексики", - говорится в сообщении газеты.
Согласно New York Post, четверо раненных были госпитализированы, об их состоянии не сообщается. По данным полиции, задержаний в связи со случившимся произведено не было.
Мировое первенство впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Болельщица сборной Мексики - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Гостей ЧМ предостерегли о риске стать жертвой похищения в Мексике
18 июня, 08:30
 
ФутболВ миреЛос-АнджелесМексикаАнглияЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    Испания
    0
    1
  • Футбол
    07.07 03:00
    США
    Бельгия
  • Футбол
    07.07 19:00
    Аргентина
    Египет
  • Футбол
    07.07 23:00
    Швейцария
    Колумбия
  • Футбол
    08.07 19:30
    Спартак Москва
    Рубин
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала