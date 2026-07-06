СМИ: преемник Стармера намерен продолжить передачу островов Чагос Маврикию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энди Бернем, вероятный преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера, намерен продолжить процесс передачи архипелага Чагос Маврикию.
- Внутренняя процедура смены лидера Лейбористской партии и премьера начнется на текущей неделе, и по информации британских СМИ, Бернем сменит Стармера к 20 июля.
ЛОНДОН, 6 июл - РИА Новости. Вероятный преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера Энди Бернем, намерен продолжить застопорившийся процесс передачи архипелага Чагос Маврикию, сообщает портал Guido Fawkes со ссылкой на источники.
На текущей неделе в Лейбористской партии начнется внутренняя процедура смены лидера партии и премьера. По информации британских СМИ, Бернем сменит Стармера к 20 июля.
"Новый премьер–министр Энди Бернем намерен попытаться реализовать провальную сделку лейбористов по передаче островов Чагос", - пишет издание.
Отмечается, что в этом вопросе Бернем прислушивается советнику Даунинг-стрит по национальной безопасности Джонатану Пауэллу. По оценке издания, Пауэлл, который полностью привержен сделке, останется на своем посту при Бернеме.
Великобритания 3 октября 2024 года объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос, включая остров Диего-Гарсия. Соглашение вызвало критику американской стороны, после того, как Великобритания не сразу предоставила американским бомбардировщикам доступ к базе для осуществления ударов по Ирану. С тех пор британские власти отозвали из парламента билль о передаче островов.