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Канадка Макинтош побила старейший из мировых рекордов в женском плавании - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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09:26 06.07.2026
Канадка Макинтош побила старейший из мировых рекордов в женском плавании

Канадская пловчиха Макинтош установила мировой рекорд на 200 м баттерфляем

© Фото : olympics.comСаммер Макинтош
Саммер Макинтош - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : olympics.com
Саммер Макинтош. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадка Саммер Макинтош установила мировой рекорд на дистанции 200 метров баттерфляем.
  • Макинтош преодолела дистанцию за 2 минуты 1,65 секунды, превзойдя достижение китаянки Лю Цзыгэ, установленное 17 лет назад.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Канадка Саммер Макинтош установила мировой рекорд на дистанции 200 метров баттерфляем, сообщается в аккаунте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).
На соревнованиях в Канаде Макинтош преодолела дистанцию за 2 минуты 1,65 секунды, превзойдя достижение китаянки Лю Цзыгэ (2.01,81), установленное 17 лет назад. Результат Лю Цзыгэ был старейшим в списке мировых рекордов женского плавания.
Макинтош 19 лет, она является трехкратной олимпийской чемпионкой и четырехкратной чемпионкой мира на короткой воде. Спортсменке также принадлежат мировые рекорды в комплексном плавании на дистанциях 200 и 400 метров, а также в плавании на 400 м вольным стилем.
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