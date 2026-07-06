Канадка Макинтош побила старейший из мировых рекордов в женском плавании

Макинтош 19 лет, она является трехкратной олимпийской чемпионкой и четырехкратной чемпионкой мира на короткой воде. Спортсменке также принадлежат мировые рекорды в комплексном плавании на дистанциях 200 и 400 метров, а также в плавании на 400 м вольным стилем.