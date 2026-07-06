Канадка Макинтош побила старейший из мировых рекордов в женском плавании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канадка Саммер Макинтош установила мировой рекорд на дистанции 200 метров баттерфляем.
- Макинтош преодолела дистанцию за 2 минуты 1,65 секунды, превзойдя достижение китаянки Лю Цзыгэ, установленное 17 лет назад.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Канадка Саммер Макинтош установила мировой рекорд на дистанции 200 метров баттерфляем, сообщается в аккаунте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).
Макинтош 19 лет, она является трехкратной олимпийской чемпионкой и четырехкратной чемпионкой мира на короткой воде. Спортсменке также принадлежат мировые рекорды в комплексном плавании на дистанциях 200 и 400 метров, а также в плавании на 400 м вольным стилем.