Лондон утверждает, что поднимал авиацию для сопровождения российских Ту-142

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Лондон на прошлой неделе поднимал авиацию якобы для сопровождения двух российских военных самолетов Ту-142, утверждает издание Politico со ссылкой на министерство обороны Великобритании.

По утверждению издания, это произошло 2 июля.

Российская сторона ранее не раз отмечала, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.