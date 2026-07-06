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Лондон утверждает, что поднимал авиацию для сопровождения российских Ту-142 - РИА Новости, 06.07.2026
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10:35 06.07.2026 (обновлено: 22:53 06.07.2026)
Лондон утверждает, что поднимал авиацию для сопровождения российских Ту-142

Лондон заявил о сопровождении российских Ту-142 над Норвежским морем

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкТу-142
Ту-142 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Ту-142. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британия поднимала авиацию для сопровождения двух российских Ту-142, утверждает Минобороны страны.
  • По словам ведомства, воздушные суда неоднократно приближались к авианосной ударной группе в Норвежском море.
  • Их перехватили истребители F-35.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Лондон на прошлой неделе поднимал авиацию якобы для сопровождения двух российских военных самолетов Ту-142, утверждает издание Politico со ссылкой на министерство обороны Великобритании.
"Министерство обороны Великобритании сообщило в понедельник, что два российских противолодочных самолета Ту-142 неоднократно приближались к британской авианосной ударной группе в Норвежском море... российские самолеты были перехвачены и сопровождены британскими истребителями F-35", - утверждается в публикации.
По утверждению издания, это произошло 2 июля.
Российская сторона ранее не раз отмечала, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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В миреВеликобританияЛондонНорвежское мореPoliticoВоздушно-космические силы РоссииТу-142F-35
 
 
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