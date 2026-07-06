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Ликсутов: резидент столичной ОЭЗ зарегистрировал 4 новые разработки - РИА Новости, 06.07.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:01 06.07.2026
Ликсутов: резидент столичной ОЭЗ зарегистрировал 4 новые разработки

Ликсутов: завод-резидент "Технополис Москва" зарегистрировал 4 новые разработки

© Фото : Пресс-служба ДИППРезидент столичной ОЭЗ зарегистрировал 4 новые разработки
Резидент столичной ОЭЗ зарегистрировал 4 новые разработки - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Резидент столичной ОЭЗ зарегистрировал 4 новые разработки
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", завод "Микрон", зарегистрировал в 2025 году четыре новых объекта интеллектуальной собственности, которые направлены на замещение импортной компонентной базы, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он отметил, что компоненты предназначены для промышленной электроники и электроэнергетики.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает особую поддержку высокотехнологичным и наукоемким отраслям, в том числе микроэлектронике. Это позволяет ускорить разработку и создание критически важной продукции. Только за 2025 год резидент столичной ОЭЗ зарегистрировал одно изобретение и три микросхемы", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Заммэра пояснил, что на данный момент в портфеле предприятия свыше 70 результатов интеллектуальной деятельности — 33 патента и 39 свидетельств по продуктам.
Новые разработки направлены на замещение импортной компонентной базы. Например, изобретение "Устройство генератора опорных напряжений" создано при государственной поддержке. Первые образцы планируют выпустить в следующем году.
Три другие разработки — универсальный DC-DC конвертор, линейный стабилизатор напряжения и полудуплексный трансивер. Изделия будут использоваться в основных отраслях экономики: от автомобильной промышленности и робототехники до телекоммуникационных технологий.
ОЭЗ "Технополис Москва" в этом году отмечает 20-летний юбилей. За два десятилетия проект трансформировался из стартовой площадки для инноваций в ключевой хаб отечественной промышленности.
На данный момент на десяти площадках ОЭЗ общей площадью свыше 430 гектаров работает более 240 высокотехнологичных предприятий, которые развивают микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, ИТ-сферу и робототехнику. Количество созданных высококвалифицированных рабочих мест превышает 33 тысячи. Также благодаря городским решениям и мерам поддержки резиденты наращивают выпуск инновационной продукции и расширяют присутствие на глобальных рынках. Все это вносит вклад в реализацию нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Ранее Ликсутов рассказал, что резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", которые занимаются производством медикаментов, вложили в экономику города 66 миллиардов рублей.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыПоддержка бизнесаМоскваМаксим Ликсутов
 
 
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