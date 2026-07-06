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Лантратова связалась с белгородским омбудсменом после удара ВСУ по автобусу - РИА Новости, 06.07.2026
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22:51 06.07.2026
Лантратова связалась с белгородским омбудсменом после удара ВСУ по автобусу

Лантратова находится на связи с омбудсменом Белгородской области после удара ВСУ

© Фото : Оперштаб Белгородской области/MAXПоследствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Оперштаб Белгородской области/MAX
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Яна Лантратова находится в контакте с омбудсменом Белгородской области Жанной Киреевой.
  • Дрон ВСУ атаковал автобус на участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа, есть пострадавшие, включая двоих детей.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что находится в контакте с омбудсменом Белгородской области Жанной Киреевой, которая уже связалась с пострадавшими от удара ВСУ по автобусу в Белгородской области.
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"Нахожусь на связи с уполномоченным по правам человека в Белгородской области Жанной Киреевой, которая связалась с родителями детей и пострадавшими взрослыми. Помощь уже оказывается, будем следить за ситуацией", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".

Ранее в понедельник врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что дрон ВСУ атаковал автобус на участке автодороги Никольское-Таврово Белгородского округа. Региональный оперштаб сообщал о семи пострадавших, включая двоих детей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьРоссияЯна ЛантратоваАлександр ШуваевВооруженные силы Украины
 
 
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