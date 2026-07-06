Лантратова связалась с белгородским омбудсменом после удара ВСУ по автобусу

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"Нахожусь на связи с уполномоченным по правам человека в Белгородской области Жанной Киреевой, которая связалась с родителями детей и пострадавшими взрослыми. Помощь уже оказывается, будем следить за ситуацией", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".