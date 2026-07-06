Телефон одной из девочек, пропавших в Туве, был в сети после исчезновения

Краткий пересказ от РИА ИИ Телефон одной из девочек, пропавших в Кызыле, был в сети несколько часов в день исчезновения.

Родственники звонили ребенку, но трубку никто не брал.

Потом он стал недоступен.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Телефон одной из пропавших в Кызыле девочек был в сети несколько часов в день исчезновения, а потом стал недоступен, рассказала РИА Новости ее мать.

О пропаже двух девочек на прошлой неделе сообщило республиканское МВД. Девочки ушли из своих домов в Кызыле вечером 1 июля, но так и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В воскресенье в полиции уточнили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега, примерно в 22 километрах от Кызыла.

"Около трех часов ночи брат подруги дочери нашел на берегу реки телефоны девочек. При этом мы весь вечер звонили дочери, гудки шли, но трубку никто не брал. А потом телефон стал недоступен", - рассказала РИА Новости мама одной из пропавших школьниц Мочургай Шомбун.

По словам женщины, когда она включила телефон дочери, оказалось, что батарея еще заряжена. "Словно, их выключили, а потом подбросили на берег", - пояснила она.