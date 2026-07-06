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Телефон одной из девочек, пропавших в Туве, был в сети после исчезновения - РИА Новости, 06.07.2026
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14:55 06.07.2026 (обновлено: 15:23 06.07.2026)
Телефон одной из девочек, пропавших в Туве, был в сети после исчезновения

Телефон одной из пропавших в Кызыле девочек был в сети после исчезновения

© Фото : МВД по Республике ТываПоиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве
Поиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : МВД по Республике Тыва
Поиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Телефон одной из девочек, пропавших в Кызыле, был в сети несколько часов в день исчезновения.
  • Родственники звонили ребенку, но трубку никто не брал.
  • Потом он стал недоступен.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Телефон одной из пропавших в Кызыле девочек был в сети несколько часов в день исчезновения, а потом стал недоступен, рассказала РИА Новости ее мать.
О пропаже двух девочек на прошлой неделе сообщило республиканское МВД. Девочки ушли из своих домов в Кызыле вечером 1 июля, но так и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В воскресенье в полиции уточнили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега, примерно в 22 километрах от Кызыла.
"Около трех часов ночи брат подруги дочери нашел на берегу реки телефоны девочек. При этом мы весь вечер звонили дочери, гудки шли, но трубку никто не брал. А потом телефон стал недоступен", - рассказала РИА Новости мама одной из пропавших школьниц Мочургай Шомбун.
По словам женщины, когда она включила телефон дочери, оказалось, что батарея еще заряжена. "Словно, их выключили, а потом подбросили на берег", - пояснила она.
"Дочь плавать не умела и в Енисей сама бы никогда не полезла. Она купалась только в нашем присутствии и то на озере, а не в реке", - добавила Шомбун, уточнив, что не верит в версию о несчастном случае.
Тапок одной из пропавших 12-летних девочек в Туве - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
В Туве нашли тапок одной из пропавших девочек
5 июля, 15:28
 
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