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СК возбудил дело после нападения на полицейского в Кызыле - РИА Новости, 06.07.2026
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15:14 06.07.2026
СК возбудил дело после нападения на полицейского в Кызыле

В Кызыле возбудили дело после нападения на полицейского, где идут поиски девочек

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кызыле местные жители собрались у частного дома на улице Колхозной из-за пропажи двух 12-летних девочек.
  • Республиканское МВД сообщило о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства после того, как группа лиц нарушила общественный порядок и забросала дом камнями.
  • СУСК возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского при исполнении должностных обязанностей.
КРАСНОЯРСК, 6 июл – РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции у частного дома в Кызыле, к которому местные жители пришли ночью в связи с пропажей двух 12-летних девочек, сообщает СК России по Республике Тыва.
В воскресенье местные СМИ сообщили, что родные пропавших девочек и жители Кызыла собрались у частного дома на улице Колхозной. Как утверждали авторы публикаций, о том, что девочки могут находиться там, людям сообщили шаманы или ясновидящие. После этого глава Тувы Владислав Ховалыг призвал жителей республики не обращать внимание на фейки и доверять только официальным источникам.
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В понедельник республиканское МВД проинформировало о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства. По предварительным данным ведомства, группа неустановленных лиц грубо нарушала общественный порядок. Неизвестные забросали дом камнями, выбив окна. В момент нападения внутри находились люди, в том числе маленькие дети.
"Следственными органами… по материалам процессуальной проверки по факту применения насилия в отношении представителя власти, находившегося при исполнении должностных обязанностей, возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 318 УК РФ)", - говорится в сообщении СУСК.
Там уточнили, что в полночь 6 июля у частного дома по улице Колхозной двое неизвестных нанесли удары полицейскому УМВД России по городу Кызылу.
О пропаже двух 12-летних девочек на прошлой неделе сообщило республиканское МВД. Подростки ушли из своих домов в Кызыле вечером 1 июля, но так и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В воскресенье в полиции уточнили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега, примерно в 22 километрах от Кызыла.
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ПроисшествияКызылРоссияРеспублика ТываВладислав ХовалыгСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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