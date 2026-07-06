СК возбудил дело после нападения на полицейского в Кызыле

КРАСНОЯРСК, 6 июл – РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции у частного дома в Кызыле, к которому местные жители пришли ночью в связи с пропажей двух 12-летних девочек, сообщает СК России по Республике Тыва.

О пропаже двух 12-летних девочек на прошлой неделе сообщило республиканское МВД. Подростки ушли из своих домов в Кызыле вечером 1 июля, но так и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В воскресенье в полиции уточнили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега, примерно в 22 километрах от Кызыла.