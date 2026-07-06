Двенадцать ямальских семей получили ключи от новых квартир в Салехарде

САЛЕХАРД, 6 июл – РИА Новости. Двенадцать ямальских семей в преддверии Дня семьи, любви и верности получили ключи от новых квартир в Салехарде, новоселов лично поздравил губернатор округа Дмитрий Артюхов, сообщает правительство ЯНАО.

По данным пресс-службы, в микрорайоне Обдорском в Салехарде уже живут более 800 семей. В преддверии Дня семьи, любви и верности ключи получили еще 12 семей. Это стало возможным благодаря окружной программе расселения из аварийного фонда и национальному проекту "Инфраструктура для жизни".

« "Переезд в новый дом – важнейшее событие для каждой семьи. Тем более, если это переезд из ветхого старого жилья в новые комфортабельные квартиры. Обдорский – самый быстрорастущий район нашей окружной столицы, неподалеку строится новый детский сад, рядом будет самая большая в городе школа. Уверен, что для салехардцев, в том числе самых маленьких, это будет хорошее место для жизни", - приводятся в сообщении слова Артюхова

В микрорайоне Обдорском, как уточняют в правительстве региона, планируется заселение семи домов, а также строительство еще 26. В микрорайоне уже работают современные школа и два детских сада, возводится еще одна крупная школа на 1275 мест, есть торговый центр и налаженные маршруты общественного транспорта.