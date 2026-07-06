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Двенадцать ямальских семей получили ключи от новых квартир в Салехарде - РИА Новости, 06.07.2026
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
20:59 06.07.2026
Двенадцать ямальских семей получили ключи от новых квартир в Салехарде

В Салехарде 12 семей в преддверии Дня семьи, любви и верности получили квартиры

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКлючи от новых квартир
Ключи от новых квартир - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ключи от новых квартир. Архивное фото
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САЛЕХАРД, 6 июл – РИА Новости. Двенадцать ямальских семей в преддверии Дня семьи, любви и верности получили ключи от новых квартир в Салехарде, новоселов лично поздравил губернатор округа Дмитрий Артюхов, сообщает правительство ЯНАО.
По данным пресс-службы, в микрорайоне Обдорском в Салехарде уже живут более 800 семей. В преддверии Дня семьи, любви и верности ключи получили еще 12 семей. Это стало возможным благодаря окружной программе расселения из аварийного фонда и национальному проекту "Инфраструктура для жизни".
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"Переезд в новый дом – важнейшее событие для каждой семьи. Тем более, если это переезд из ветхого старого жилья в новые комфортабельные квартиры. Обдорский – самый быстрорастущий район нашей окружной столицы, неподалеку строится новый детский сад, рядом будет самая большая в городе школа. Уверен, что для салехардцев, в том числе самых маленьких, это будет хорошее место для жизни", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
В микрорайоне Обдорском, как уточняют в правительстве региона, планируется заселение семи домов, а также строительство еще 26. В микрорайоне уже работают современные школа и два детских сада, возводится еще одна крупная школа на 1275 мест, есть торговый центр и налаженные маршруты общественного транспорта.
Всего в Салехарде сейчас ведется строительство 64 многоквартирных домов, а по всему Ямалу – 243, что составляет около 15 тысяч квартир и 749 тысяч квадратных метров жилья. С начала года в регионе было сдано более 1300 квартир.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий АртюховСалехардЖилье
 
 
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