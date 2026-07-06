В Красноярске задержали женщину, напавшую на восьмилетнюю девочку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Красноярске женщина напала на 8-летнюю девочку на улице.
- Подозреваемая задержана, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
КРАСНОЯРСК, 6 июл – РИА Новости. Следователи задержали женщину, напавшую на 8-летнюю девочку на улице в Красноярске, сообщило ГСУСК РФ по региону.
Ранее краевой главк МВД сообщил о нападении на ребенка неизвестной женщины в субботу на улице Алеши Тимошенкова.
"Следователем... задержана местная жительница по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам)... Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, вечером 4 июля проходящая мимо гуляющих детей подозреваемая без какого-либо повода сбила с ног 8‑летнюю девочку и нанесла ей несколько ударов по лицу. Ее остановили прохожие. Пострадавшей оказана медицинская помощь, в настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.