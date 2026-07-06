В Красноярске разыскивают женщину, напавшую на восьмилетнюю девочку

КРАСНОЯРСК, 6 июл – РИА Новости. Полицейские разыскивают женщину, которая напала на улице на 8-летнюю девочку в Красноярске, сообщает краевой главк МВД.

По его данным, инцидент произошел в субботу на улице Алеши Тимошенкова.

В Telegram-каналах опубликовано видео, на нем женщина в ярком коротком платье склонилась над лежащей на земле девочкой. Нападавшую от ребенка отстранили подбежавшие мужчины. После чего женщина уходит, а девочка плачет рядом с подругами.