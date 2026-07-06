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В Красноярске разыскивают женщину, напавшую на восьмилетнюю девочку - РИА Новости, 06.07.2026
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10:20 06.07.2026
В Красноярске разыскивают женщину, напавшую на восьмилетнюю девочку

В Красноярске разыскивают напавшую на 8-летнюю девочку на улице

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красноярске произошло нападение на 8-летнюю девочку.
  • Полиция устанавливает личность нападавшей и обстоятельства происшествия.
КРАСНОЯРСК, 6 июл – РИА Новости. Полицейские разыскивают женщину, которая напала на улице на 8-летнюю девочку в Красноярске, сообщает краевой главк МВД.
По его данным, инцидент произошел в субботу на улице Алеши Тимошенкова.
"В дежурную часть отдела полиции №6 МУ МВД России "Красноярское" о данном факте сообщила мать 8-летней потерпевшей. Она заявила, что неизвестная напала на ее дочь, гулявшую на улице. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность нападавшей и обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
В Telegram-каналах опубликовано видео, на нем женщина в ярком коротком платье склонилась над лежащей на земле девочкой. Нападавшую от ребенка отстранили подбежавшие мужчины. После чего женщина уходит, а девочка плачет рядом с подругами.
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