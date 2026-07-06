Костюк вышла в четвертьфинал Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира.
- В матче четвертого круга Костюк обыграла американку Эшлин Крюгер со счетом 6:4, 6:4.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В матче четвертого круга посеянная под 12-м номером Костюк со счетом 6:4, 6:4 обыграла американку Эшлин Крюгер. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты.
Wimbledon WTA
06 июля 2026 • начало в 13:10
Завершен
0 : 24:64:6
24-летняя Костюк впервые в карьере сыграет в четвертьфинале Уимблдона. Прежде она не проходила дальше третьего раунда.
В четвертьфинале соперницей Костюк станет победительница встречи Жасмин Паолини (Италия, 13) - Александра Эала (Филиппины, 29).