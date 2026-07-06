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Костюк вышла в четвертьфинал Уимблдона - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Теннис
 
14:47 06.07.2026 (обновлено: 15:35 06.07.2026)
Костюк вышла в четвертьфинал Уимблдона

Костюк обыграла Крюгер в четвертом круге Уимблдона

© Фото : Пресс-служба УимблдонаУкраинская теннисистка Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира.
  • В матче четвертого круга Костюк обыграла американку Эшлин Крюгер со счетом 6:4, 6:4.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В матче четвертого круга посеянная под 12-м номером Костюк со счетом 6:4, 6:4 обыграла американку Эшлин Крюгер. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты.
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Wimbledon WTA
06 июля 2026 • начало в 13:10
Завершен
Эшлин Крюгер
0 : 24:64:6
Марта Костюк
Календарь Турнирная таблица История встреч
24-летняя Костюк впервые в карьере сыграет в четвертьфинале Уимблдона. Прежде она не проходила дальше третьего раунда.
В четвертьфинале соперницей Костюк станет победительница встречи Жасмин Паолини (Италия, 13) - Александра Эала (Филиппины, 29).
Американская теннисистка Кори Гауфф - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Американка Кори Гауфф вышла в четвертьфинал Уимблдона
Вчера, 01:29
 
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