Костюк вышла в четвертьфинал Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира.

В матче четвертого круга Костюк обыграла американку Эшлин Крюгер со счетом 6:4, 6:4.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.

В матче четвертого круга посеянная под 12-м номером Костюк со счетом 6:4, 6:4 обыграла американку Эшлин Крюгер. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты.

24-летняя Костюк впервые в карьере сыграет в четвертьфинале Уимблдона. Прежде она не проходила дальше третьего раунда.