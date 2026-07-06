Врио главы Тверской области подал документы в избирком

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"Первый кандидат на должность губернатора Тверской области представил в облизбирком документы на выдвижение. 6 июля действующий глава Тверской области Виталий Королев представил в избирательную комиссию региона документы для выдвижения в качестве кандидата на должность губернатора Тверской области", - сообщил в избирком региона в социальной сети "ВКонтакте".