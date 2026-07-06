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Врио главы Тверской области подал документы в избирком - РИА Новости, 06.07.2026
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15:23 06.07.2026 (обновлено: 15:34 06.07.2026)
Врио главы Тверской области подал документы в избирком

Врио главы Тверской области подал документы в избирком для участия в выборах

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВрио губернатора Тверской области Виталий Королев
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врио главы Тверской области Виталий Королев подал документы в избирательную комиссию для участия в выборах губернатора региона.
  • Виталий Королев стал первым кандидатом, официально представившим документы в соответствии с Избирательным кодексом Тверской области.
КУРСК, 6 июл - РИА Новости. Врио главы Тверской области Виталий Королев подал документы в избирательную комиссию для участия в выборах губернатора региона, сообщили в региональном избиркоме.
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"Первый кандидат на должность губернатора Тверской области представил в облизбирком документы на выдвижение. 6 июля действующий глава Тверской области Виталий Королев представил в избирательную комиссию региона документы для выдвижения в качестве кандидата на должность губернатора Тверской области", - сообщил в избирком региона в социальной сети "ВКонтакте".

Уточняется, что Королев, назначенный на должность в ноябре 2025 года президентом России Владимиром Путиным, стал первым кандидатом, официально представившим документы в соответствии с Избирательным кодексом Тверской области.
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