Врио главы Тверской области подал документы в избирком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врио главы Тверской области Виталий Королев подал документы в избирательную комиссию для участия в выборах губернатора региона.
- Виталий Королев стал первым кандидатом, официально представившим документы в соответствии с Избирательным кодексом Тверской области.
КУРСК, 6 июл - РИА Новости. Врио главы Тверской области Виталий Королев подал документы в избирательную комиссию для участия в выборах губернатора региона, сообщили в региональном избиркоме.
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"Первый кандидат на должность губернатора Тверской области представил в облизбирком документы на выдвижение. 6 июля действующий глава Тверской области Виталий Королев представил в избирательную комиссию региона документы для выдвижения в качестве кандидата на должность губернатора Тверской области", - сообщил в избирком региона в социальной сети "ВКонтакте".
Уточняется, что Королев, назначенный на должность в ноябре 2025 года президентом России Владимиром Путиным, стал первым кандидатом, официально представившим документы в соответствии с Избирательным кодексом Тверской области.