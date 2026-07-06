Россия не собирается сворачивать контакты с США по Украине, заявил Рябков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Рябков заявил, что Россия продолжает контакты в любом случае с США по Украине.
ЗВЕНИГОРОД, 6 июл - РИА Новости. РФ не собирается сворачивать контакты с США по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет, мы никогда ничего не сворачиваем, мы продолжаем контакты в любом случае", - сказал Рябков журналистам в кулуарах школы ПИР-Центра по международной безопасности, отвечая на вопрос будет ли Россия сворачивать контакты с США по Украине, если Вашингтон изменит свою позицию.