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Россия не собирается сворачивать контакты с США по Украине, заявил Рябков - РИА Новости, 06.07.2026
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18:49 06.07.2026 (обновлено: 19:04 06.07.2026)
Россия не собирается сворачивать контакты с США по Украине, заявил Рябков

Рябков: Россия не собирается сворачивать контакты с США по Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Сергей
Заместитель министра иностранных дел Сергей - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Рябков заявил, что Россия продолжает контакты в любом случае с США по Украине.
ЗВЕНИГОРОД, 6 июл - РИА Новости. РФ не собирается сворачивать контакты с США по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет, мы никогда ничего не сворачиваем, мы продолжаем контакты в любом случае", - сказал Рябков журналистам в кулуарах школы ПИР-Центра по международной безопасности, отвечая на вопрос будет ли Россия сворачивать контакты с США по Украине, если Вашингтон изменит свою позицию.
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