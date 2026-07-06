Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пленный боевик ВСУ Юрий Кузьменко заявил, что ситуация в Константиновке находится под контролем ВС России.
- Он поблагодарил бойцов за освобождение города.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пленный солдат ВСУ Юрий Кузьменко заявил, что в Константиновке в ДНР ситуация под контролем российских Вооруженных сил, и поблагодарил за освобождение города.
"Мы — бойцы 25-й штурмовой бригады 2-го батальона "Рысь". Мы находимся в городе Константиновка. Ситуация под контролем, но есть нюанс... Ситуация находится под контролем войск Российской Федерации. Спасибо военнослужащим 1465-го полка 4-й бригады за то, что они освободили город вместе с нами", - приводит слова Кузьменко Минобороны.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту, что российская армия полностью освободила Константиновку. Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.