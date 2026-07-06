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Политолог рассказал о ключевом игроке на выборах в Польше - РИА Новости, 06.07.2026
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03:25 06.07.2026
Политолог рассказал о ключевом игроке на выборах в Польше

Мишкевич: ключевую роль на выборах сыграет коалиция, критикующая помощь Киеву

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация» может стать решающим игроком на парламентских выборах в Польше в 2027 году.
  • «Конфедерация» занимает жесткую позицию в отношении помощи Украине и ее гражданам, что становится одним из основных инструментов мобилизации избирателей.
  • Ни одна из крупнейших партий Польши не может рассчитывать на самостоятельное большинство в будущем Сейме, поэтому ключевое значение приобретают результаты партий второго эшелона.
ВАРШАВА, 6 июл - РИА Новости. Коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация", требующая сокращения финансовой помощи Киеву, может стать решающим игроком на парламентских выборах в Польше в 2027 году, рассказал РИА Новости польский политолог Марек Мишкевич.
"Конфедерация становится своеобразным "золотым голосом" польской политики. Чем выше будет ее результат, тем сильнее окажется влияние партии на формирование будущего правительства", – отметил Мишкевич.
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По словам эксперта, ни одна из крупнейших партий Польши не может рассчитывать на самостоятельное большинство в будущем Сейме. Согласно социологическим опросам, правящая "Гражданская коалиция" (KO) сохраняет лидерство с поддержкой около 30–33%, однако ее преимущество над оппозиционной партией "Право и справедливость" (PiS) остается относительно небольшим, отметил он. На третьем месте стабильно находится "Конфедерация", которая в зависимости от исследования набирает 12–13% голосов.
"Сегодня главный вопрос заключается уже не в том, кто займет первое место, а в том, кто сможет сформировать правящую коалицию. Ни KO, ни PiS не имеют шансов получить самостоятельное большинство, поэтому ключевое значение приобретают результаты партий второго эшелона", – считает Мишкевич.
Политолог напомнил, что уже сейчас некоторые социологические модели показывают: для формирования большинства PiS может потребоваться союз не только с "Конфедерацией", но и с другими правыми силами. В свою очередь нынешняя правящая коалиция также не имеет гарантий сохранения большинства после выборов, поскольку ее младшие партнеры демонстрируют заметно более слабые результаты, чем в 2023 году.
При этом "Конфедерация", по мнению политолога, продолжит занимать наиболее жесткую позицию в отношении помощи Украине и ее гражданам.
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"Для "Конфедерации" критика украинской политики стала одним из основных инструментов мобилизации избирателей. Партия последовательно выступает против социальных выплат украинцам, требует сокращения финансовой помощи Киеву и заявляет, что польское государство должно прежде всего заботиться о собственных гражданах", – сказал он.
По словам эксперта, представители "Конфедерации" активно используют примеры, вызывающие общественные споры, — от вопросов предоставления пособий украинским беженцам до дискуссий о доступе украинцев к рынку труда и системе здравоохранения.
"Именно поэтому партия сумела привлечь часть молодых избирателей, которые считают, что польские власти уделяют слишком много внимания Украине и недостаточно — внутренним проблемам страны", – отметил политолог.
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