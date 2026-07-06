Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве. Архивное фото

Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве

Политолог рассказал о ключевом игроке на выборах в Польше

Краткий пересказ от РИА ИИ Коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация» может стать решающим игроком на парламентских выборах в Польше в 2027 году.

«Конфедерация» занимает жесткую позицию в отношении помощи Украине и ее гражданам, что становится одним из основных инструментов мобилизации избирателей.

Ни одна из крупнейших партий Польши не может рассчитывать на самостоятельное большинство в будущем Сейме, поэтому ключевое значение приобретают результаты партий второго эшелона.

ВАРШАВА, 6 июл - РИА Новости. Коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация", требующая сокращения финансовой помощи Киеву, может стать решающим игроком на парламентских выборах в Польше в 2027 году, рассказал РИА Новости польский политолог Марек Мишкевич.

"Конфедерация становится своеобразным "золотым голосом" польской политики. Чем выше будет ее результат, тем сильнее окажется влияние партии на формирование будущего правительства", – отметил Мишкевич.

По словам эксперта, ни одна из крупнейших партий Польши не может рассчитывать на самостоятельное большинство в будущем Сейме. Согласно социологическим опросам, правящая "Гражданская коалиция" (KO) сохраняет лидерство с поддержкой около 30–33%, однако ее преимущество над оппозиционной партией " Право и справедливость " (PiS) остается относительно небольшим, отметил он. На третьем месте стабильно находится "Конфедерация", которая в зависимости от исследования набирает 12–13% голосов.

"Сегодня главный вопрос заключается уже не в том, кто займет первое место, а в том, кто сможет сформировать правящую коалицию. Ни KO, ни PiS не имеют шансов получить самостоятельное большинство, поэтому ключевое значение приобретают результаты партий второго эшелона", – считает Мишкевич.

Политолог напомнил, что уже сейчас некоторые социологические модели показывают: для формирования большинства PiS может потребоваться союз не только с "Конфедерацией", но и с другими правыми силами. В свою очередь нынешняя правящая коалиция также не имеет гарантий сохранения большинства после выборов, поскольку ее младшие партнеры демонстрируют заметно более слабые результаты, чем в 2023 году.

При этом "Конфедерация", по мнению политолога, продолжит занимать наиболее жесткую позицию в отношении помощи Украине и ее гражданам.

"Для "Конфедерации" критика украинской политики стала одним из основных инструментов мобилизации избирателей. Партия последовательно выступает против социальных выплат украинцам, требует сокращения финансовой помощи Киеву и заявляет, что польское государство должно прежде всего заботиться о собственных гражданах", – сказал он.

По словам эксперта, представители "Конфедерации" активно используют примеры, вызывающие общественные споры, — от вопросов предоставления пособий украинским беженцам до дискуссий о доступе украинцев к рынку труда и системе здравоохранения.