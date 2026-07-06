Рейтинг@Mail.ru
Врач объяснила вред употребления кофе на голодный желудок - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 06.07.2026
Врач объяснила вред употребления кофе на голодный желудок

Врач Заболоцкая: выпитый натощак кофе стимулирует выработку соляной кислоты

© Sputnik / Леван Авлабрели | Перейти в медиабанкЧашка кофе
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Sputnik / Леван Авлабрели
Перейти в медиабанк
Чашка кофе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выпитый на голодный желудок кофе стимулирует выработку соляной кислоты, что может вызвать боль и тяжесть в верхней части живота, рассказала гастроэнтеролог "СМ-Клиники" Юлия Заболоцкая.
  • Людям с гастритом, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, язвой или повышенной чувствительностью желудка стоит быть особенно осторожными, так как кофе натощак может усиливать изжогу и провоцировать отрыжку.
  • Кофе стимулирует сокращение желчного пузыря, что при заболеваниях желчевыводящей системы может вызвать неприятные ощущения в правом подреберье и влиять на моторику кишечника.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Выпитый на голодный желудок кофе стимулирует выработку соляной кислоты, раздражающей слизистую, и может вызвать боль и тяжесть, рассказала гастроэнтеролог "СМ-Клиники" Юлия Заболоцкая.
"Кофе стимулирует выработку соляной кислоты в желудке. Если человек пьет его натощак, когда в желудке нет пищи, кислота начинает воздействовать на слизистую оболочку более агрессивно. Это может вызвать появление дискомфорта, жжения, тяжести и боли в верхней части живота", - сказала Заболоцкая "Ленте.ру".
Кофе - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Две-три чашки кофе в день снижают риск инсульта, рассказала врач
16 июня, 13:40
По словам врача, особенно осторожными стоит быть людям с гастритом, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, язвой или повышенной чувствительностью желудка - у них кофе натощак может усиливать изжогу и провоцировать отрыжку. Кроме того, напиток стимулирует сокращение желчного пузыря, что при заболеваниях желчевыводящей системы может вызвать неприятные ощущения в правом подреберье, а у некоторых людей провоцирует спазмы или диарею из-за влияния на моторику кишечника, отметила Заболоцкая.
При этом сам кофе не является причиной гастрита или язвы, но может делать уже существующие симптомы более выраженными, заключила гастроэнтеролог.
Кофейные зерна - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Эксперт назвал необычные способы ферментации кофе
19 июня, 05:29
 
Здоровье - ОбществоЗдоровьеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала