Врач объяснила вред употребления кофе на голодный желудок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Выпитый на голодный желудок кофе стимулирует выработку соляной кислоты, что может вызвать боль и тяжесть в верхней части живота, рассказала гастроэнтеролог "СМ-Клиники" Юлия Заболоцкая.
- Людям с гастритом, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, язвой или повышенной чувствительностью желудка стоит быть особенно осторожными, так как кофе натощак может усиливать изжогу и провоцировать отрыжку.
- Кофе стимулирует сокращение желчного пузыря, что при заболеваниях желчевыводящей системы может вызвать неприятные ощущения в правом подреберье и влиять на моторику кишечника.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Выпитый на голодный желудок кофе стимулирует выработку соляной кислоты, раздражающей слизистую, и может вызвать боль и тяжесть, рассказала гастроэнтеролог "СМ-Клиники" Юлия Заболоцкая.
"Кофе стимулирует выработку соляной кислоты в желудке. Если человек пьет его натощак, когда в желудке нет пищи, кислота начинает воздействовать на слизистую оболочку более агрессивно. Это может вызвать появление дискомфорта, жжения, тяжести и боли в верхней части живота", - сказала Заболоцкая "Ленте.ру".
По словам врача, особенно осторожными стоит быть людям с гастритом, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, язвой или повышенной чувствительностью желудка - у них кофе натощак может усиливать изжогу и провоцировать отрыжку. Кроме того, напиток стимулирует сокращение желчного пузыря, что при заболеваниях желчевыводящей системы может вызвать неприятные ощущения в правом подреберье, а у некоторых людей провоцирует спазмы или диарею из-за влияния на моторику кишечника, отметила Заболоцкая.
При этом сам кофе не является причиной гастрита или язвы, но может делать уже существующие симптомы более выраженными, заключила гастроэнтеролог.
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