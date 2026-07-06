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Работа Курской АЭС-2 после удара БПЛА ВСУ не нарушена, сообщил Хинштейн - РИА Новости, 06.07.2026
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17:52 06.07.2026 (обновлено: 17:59 06.07.2026)
Работа Курской АЭС-2 после удара БПЛА ВСУ не нарушена, сообщил Хинштейн

Хинштейн: работа Курской АЭС-2 после удара БПЛА ВСУ не нарушена

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГубернатор Курской области Александр Хинштейн
Губернатор Курской области Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Губернатор Курской области Александр Хинштейн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ совершили удар беспилотником по градирне строящегося энергоблока №2 Курской АЭС-2.
  • Работа Курской АЭС не нарушена, негативных последствий для экологии и людей нет.
КУРСК, 6 июл - РИА Новости. Работа Курской атомной электростанции после удара БПЛА ВСУ не нарушена, последствий для экологии нет, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в понедельник сообщил журналистам, что ВСУ в ночное время совершили удар беспилотником по градирне строящегося энергоблока №2 Курской АЭС-2.
"Накануне ночью враг пытался атаковать энергоблок Курской АЭС-2... Нахожусь на связи с руководством АЭС, работа станции не нарушена, негативных последствий для экологии и людей нет", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
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Курская АЭС-2Александр ХинштейнКурская областьАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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