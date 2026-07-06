Работа Курской АЭС-2 после удара БПЛА ВСУ не нарушена, сообщил Хинштейн

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ совершили удар беспилотником по градирне строящегося энергоблока №2 Курской АЭС-2.
- Работа Курской АЭС не нарушена, негативных последствий для экологии и людей нет.
КУРСК, 6 июл - РИА Новости. Работа Курской атомной электростанции после удара БПЛА ВСУ не нарушена, последствий для экологии нет, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в понедельник сообщил журналистам, что ВСУ в ночное время совершили удар беспилотником по градирне строящегося энергоблока №2 Курской АЭС-2.
"Накануне ночью враг пытался атаковать энергоблок Курской АЭС-2... Нахожусь на связи с руководством АЭС, работа станции не нарушена, негативных последствий для экологии и людей нет", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
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