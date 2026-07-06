В Курской области из-за атаки ВСУ ранен мужчина

КУРСК, 6 июл - РИА Новости. Мужчина получил множественные осколочные ранения плеча, предплечья, бедра и живота в результате атаки БПЛА ВСУ в городе Обоянь Курской области, его доставляют в областной центр, сообщил губернатор Александр Хинштейн.