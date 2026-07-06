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В Курской области из-за атаки ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 06.07.2026
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13:26 06.07.2026
В Курской области из-за атаки ВСУ ранен мужчина

Хинштейн: в городе Обоянь в результате атаки БПЛА ВСУ раен мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Обоянь Курской области БПЛА самолетного типа совершил атаку вблизи магазина.
  • В результате атаки пострадал 78-летний мужчина с множественными осколочными ранениями, его доставляют в Курск для оказания необходимой помощи.
КУРСК, 6 июл - РИА Новости. Мужчина получил множественные осколочные ранения плеча, предплечья, бедра и живота в результате атаки БПЛА ВСУ в городе Обоянь Курской области, его доставляют в областной центр, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Подлые удары врага продолжаются. По предварительной информации, сегодня в городе Обоянь БПЛА самолетного типа совершил атаку вблизи магазина. В результате удара пострадал 78-летний мужчина: у него акубаротравма, множественные осколочные ранения плеча, предплечья, бедра, живота", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что раненого доставляют в Курск.
"Наши врачи окажут всю необходимую помощь", - добавил губернатор.
Он уточнил, что в здании магазина выбиты окна. "Оперативные службы работают на месте", - сообщил Хинштейн.
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