Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн рассказал о самочувствии главы Рыльского района - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 06.07.2026
Хинштейн рассказал о самочувствии главы Рыльского района

Хинштейн: Ковальчук продолжает выполнять свою работу, находясь в палате

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГубернатор Курской области Александр Хинштейн
Губернатор Курской области Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Губернатор Курской области Александр Хинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Рыльске Курской области машина подорвалась на мине ВСУ, в результате чего пострадали шесть человек.
  • Глава Рыльского района Владимир Ковальчук, получивший ранения, продолжает выполнять свою работу, находясь в больничной палате.
  • Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал поступок Ковальчука наглядным примером самоотверженности.
КУРСК, 6 июл – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что раненный в результате подрыва мины ВСУ глава Рыльского района Владимир Ковальчук продолжает выполнять свою работу, находясь в больничной палате, и "торопится выписаться".
Хинштейн сообщил 3 июля, что машина подорвалась на мине ВСУ в городе Рыльске Курской области, в результате ранены глава района и директор хозяйственного обслуживания. После он уточнил, что число пострадавших увеличилось до 6 человек, четверо из которых находятся в областной больнице.
"У нас пострадал глава района Владимир Николаевич Ковальчук... С утра с ним сегодня вновь разговаривал, голос бодрый, торопится скорее выписаться. Очень достойный, наглядный пример самоотверженности наших людей, наших руководителей при исполнении гражданского долга. То есть даже будучи раненым, Ковальчук все равно продолжает... выполнять свою работу, находясь в больничной палате", – рассказал Хинштейн в ходе заседания правительства региона.
Он назвал это наглядным примером для работы во власти.
Президент России Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Хинштейн рассказал о жилищных сертификатах для жителей курского приграничья
30 июня, 14:51
 
ПроисшествияРыльский районКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала