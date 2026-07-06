Хинштейн рассказал о самочувствии главы Рыльского района

КУРСК, 6 июл – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что раненный в результате подрыва мины ВСУ глава Рыльского района Владимир Ковальчук продолжает выполнять свою работу, находясь в больничной палате, и "торопится выписаться".

"У нас пострадал глава района Владимир Николаевич Ковальчук... С утра с ним сегодня вновь разговаривал, голос бодрый, торопится скорее выписаться. Очень достойный, наглядный пример самоотверженности наших людей, наших руководителей при исполнении гражданского долга. То есть даже будучи раненым, Ковальчук все равно продолжает... выполнять свою работу, находясь в больничной палате", – рассказал Хинштейн в ходе заседания правительства региона.